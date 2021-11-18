Через неправильну утилізацію страждає навколишнє середовище: ліки забруднюють грунт і воду, а ще можуть нашкодити дітям і бездомним, якщо вони знайдуть таблетки або шприци у смітнику. Крім того, ліки можуть бути небезпечні для тварин, птахів та риб. Ось чому треба правильно утилізувати препарати.

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Які ліки змивати в унітаз

Щоб перевірити, чи можна так робити з конкретним препаратом, потрібно прочитати інструкцію: там має бути позначка, що таблетки диспергують, тобто водорозчинні.

Водорозчинні ліки не шкодять стічним водам. Взагалі, в каналізацію потрапляють не лише ті таблетки, які ми викидаємо в унітаз: більшість ліків опиняються там природним шляхом – разом із сечею та фекаліями, бо організм не засвоює 100% препарату. Після очищення стічних вод у них можуть залишитися сліди ліків, проте вони настільки незначні, що не шкодять здоров'ю людини.

Змивати можна не лише пігулки. Наприклад, в знеболювальних пластирах з фентанілом навіть після використання залишається багато сильнодіючої опіоїдної речовини, тому такі пластирі теж потрібно відправити в унітаз.

Які таблетки викидати в смітник

Якщо ліки не можна змити в унітаз, доведеться викидати їх в смітник, але перед цим зробити непридатним до вживання. Для цього дістаньте препарат з оригінальної упаковки, а потім змішайте із землею, наповнювачем для котячого лотка або кавовою гущею. Суміш, що вийшла, запакуйте в порожню банку, контейнер або пакет з замком.

Все це потрібно, щоб вуличні тварини випадково не з'їли ліки, а ті, хто цілеспрямовано шукає препарати сміттям, не змогли їх використати.

Не обов'язково викидати

Ліки з терміном придатності, який не закінчився, можна віддати безкоштовно, якщо вони відпускаються не за рецептом. Якщо ліки не підійшли або залишилися зайві таблетки, їх приймуть через групи у соціальних мережах, тематичні форуми та дошки оголошень.