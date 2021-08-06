Викликає метастази: назвали продукт, від якого потрібно відмовитись хворим на рак

Дослідження показало, що пацієнтам з раком варто обмежити вживання арахісу. У ньому міститься білок, який здатний призвести до збільшення вироблення цитокінів, які викликають метастази.

Що таке метастази

Метастази - це поширення пухлини за межі первісної локації, також це перехід третьої стадії раку в четверту, найчастіше невиліковну.

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У переважній більшості випадків пацієнти з пухлинами помирають не власне від раку, а саме від метастазів, поширених на інші органи. Рак має здатність поширюватися по тілу, але існують певні чинники, які можуть прискорити цей процес.

Арахіс пришвидшує ріст ракових клітин

Відомо, що Їжа може спровокувати пришвидшення розмноження рокових клітин. Саме тому хворим на рак рекомендують уникати деяких харчових продуктів під час лікування. І до них, зокрема, відноситься арахіс.

Дослідники з університету Ліверпуля довели, що часте вживання арахісу збільшує ризик розвитку метастазів. В арахісі міститься білок під назвою аглютинін, що зв'язує вуглеводи.

Він швидко потрапляє в кровотік після вживання арахісу і взаємодіє з клітинами стінок судин або ендотелієм, що призводить до утворення молекул цитокінів. А цитокіни під назвою IL-6 і MCP-1 і є добре відомими факторами метастазування раку.

Зазначимо, що під час пандемії в Україні більше людей помирають від коронавірусу, ніж від раку. Саме тому так важливо вакцинуватись, щоб захистити себе та інших людей.