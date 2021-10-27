Вакцини не впливають на репродуктивне здоров'я

У МОЗ наголосили, що немає наукових підстав вважати, що вакцинація впливає на репродуктивне здоров'я. Зокрема, немає даних, що щеплення може порушувати менструальний цикл.

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Цей міф міг з'явитися через те, що в умовах пандемії підвищується рівень стресу, який часто стає причиною порушень циклу,

– йдеться у повідомленні.

Ось чіткі відповіді МОЗ:

Чи викликає безпліддя у жінок вакцина Pfizer?

Факт: У світі не зареєстровано жодного випадку безпліддя, яке виникло внаслідок вакцинації проти COVID-19.

Чи можна робити щеплення проти коронавірусу вагітним?

Факт: Вагітним рекомендовано вакцинуватися проти COVID-19, особливо якщо вони у групі ризику щодо ускладнень внаслідок хвороби.

Чи можуть вакцини проти COVID-19 спричинити імпотенцію?

Факт: Клінічні випробування вакцин не показали відповідної реакції на щеплення. Натомість сам вірус може спричинити еректильну дисфункцію. Тож імунізація необхідна, аби вберегтися від ускладнень.

Важливо! Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб подолання пандемії COVID-19. Щоб сформувати серед українців колективний імунітет до цього смертельного захворювання, потрібно вакцинувати щонайменше 70% дорослого населення.

Актуальна статистика вакцинації проти COVID-19 в Україні

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 26 жовтня, вакцинували рекордну кількість українців – понад 291 тисячу.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 9 363 493 людини, з них одну дозу отримали 9 363 491 людина, повністю імунізовані тобто отримали дві дози – 7 138 082 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 16 501 573 щеплення.

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