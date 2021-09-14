Викликає занепокоєння, – Кузін заявив про критичний коефіцієнт випадків інфікування

Головний лікар Ігор Кузін каже, що поки зарано говорити про те, що в Україні вже розпочалась третя хвиля коронавірусу. Проте вже восьмий тиждень поспіль зростає захворювання на коронавірус.

Про це Кузін розповів в інтерв'ю. Поки що навантаження на медичну систему є контрольовані.

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Один із показників в українських областях – критичний

Реанімаційні ліжка зайняті на 23%, ліжка з киснем – на 15%, апарати ШВЛ – на 8%.

Серед багатьох показників, які в нас використовують у рамках адаптивного карантину, є один, який викликає найбільше занепокоєння, – коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Зараз він є критичним,

– сказав Кузін.

За вимогами ВООЗ і Європейського центру контролю та профілактики хвороб, цей показник треба утримувати на рівні 3%. Проте зараз це можуть робити лише 3 регіони, а більшість вже наблизились до позначки 5%.

Найімовірніше, ситуація погіршуватиметься

Це означає, що в цих регіонах, найімовірніше, ситуація погіршуватиметься і треба забезпечувати доволі жорсткий контроль за відслідковуванням контактних випадків,

– зауважив Кузін

Головний санлікар наголосив, що у МОЗ зараз працюють, аби кількість тестів збільшили бодай на 25 – 30%. За останній тиждень рівень ПЛР-тестування зріс на майже 13 – 14%, тестів на антиген – на 17%.

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Поки що кількість ліжок для хворих – достатня

Перехід до "помаранчевого" рівня означатиме, що вже відбувається повне навантаження на систему охорони здоров'я. Поки що кількість ліжок для хворих на коронавірус – достатня для госпіталізації всіх, хто цього потребує. Проте проблема може бути, як і раніше, в іншому – у невідпрацьованих маршрутах пацієнта.

Тому ми оновили маршрути по всіх областях і сподіваємося, що вони будуть працювати. Через електронну систему охорони здоров’я бачимо госпіталізації не в ті лікарні, і тоді з'ясовуємо причини,

– додав головний санлікар.

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Перехід у "жовту" зону може відбутись вже цього тижня

Зазначимо, що за словами Ігоря Кузіна, перехід України у "жовту" зону може відбутись вже цього тижня. Таке рішення має ухвалити Державна комісія ТЕБ та НС. Напередодні уряд ухвалив нові карантинні правила, зокрема, щодо функціонування COVID-сертифікатів.