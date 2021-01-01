Вчені зі США 10 років проводили ретельне дослідження, аби визначити, чи справді жорстокі комп'ютерні ігри можуть стати причиною агресивної поведінки у дорослому віці.

Вчені вивчали вплив відомої гри GTA, на якій виросло вже не одне покоління. Робота "Дорослішання з Grand Theft Auto: 10-річне дослідження агресивних відеоігор серед підлітків" опубліковане у журналі Cyberpsychology.

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Під час дослідження вчені використали сучасніший підхід до аналізу даних, який називається "людиноцентрований підхід". Річ у тім, що під час традиційних досліджень вчені використовують підхід, під час якого розглядають кожну змінну або характеристику, як пов'язану з іншою змінною. До прикладу, як фізичні вправи пов’язані зі зниженням ризику серцевих захворювань. Це корисно під час порівняння груп, але при підході, який орієнтується на людину, комбінуються різні алгоритми для різних змінних. Все для того, аби точно визначити, як ці змінні порівнюються між людьми. Такий підхід дає точніший опис того, як змінні пов’язані з людиною.

Як вчені визначали вплив ігор на дітей

Під час цього дослідження вчені враховували неоднорідність учасників, групуючи схожих людей з подібними характеристиками, які однаково змінюються з плином часу.

Сім'ї учасників долучалися до дослідження починаючи з 2007 року. Рейтинги насильства у відеоіграх оцінювали через Common Sense Media – ефективний рейтинговий орган для ЗМІ в США.

10-річних дітей оцінювали за різними поведінковими характеристиками, зокрема: агресія, депресивні симптоми, симптоми тривоги й соціальна поведінка.

Цікаво, що хлопчики грали в більш жорстокі відеоігри, ніж дівчатка. Згідно з дослідженням, групи полюбляли 3 форми відеоігор:

насильство серед початківців (4%), яке вказувало на те, що люди грали у відеоігри з високим рівнем насильства в ранньому віці,

помірне початкове насильство (23%), при якому жорстокі відеоігри були помірними в ранньому віці,

група з низьким початковим насильством (73%).

Вчені зробили висновок, що підлітки, які в ранньому віці грали у жорстокі відеоігри, не проявляли більше агресивної поведінки у дорослому житті ніж ті, які в ранньому віці грали у такі відеоігри з меншою кількістю годин.