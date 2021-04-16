Виключно для медиків і престарілих, – Степанов про вакцинацію Pfizer

Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Максим Степанов заявив, що публічні люди відтепер не отримуватимуть залишкових доз вакцини. Відповідні документи посадовець вже підписав.
Глава Міністерства охорони здоров'я Степанов наголосив, що право на щеплення вакциною Pfizer наразі мають лише люди, які підпадають під 1 чи 2 етап вакцинації.
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Зараз вже поширюються чутки, що розраховують тим чи іншим способом вакцинуватися саме чомусь Pfizer. Тому виключно це медики, це наші громадяни, які старші 80 років, це ті, хто перебувають в будинках престарілих та інтернатах,
– зауважив Степанов.