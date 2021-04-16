Виключно для медиків і престарілих, – Степанов про вакцинацію Pfizer

Максим Степанов заявив, що публічні люди відтепер не отримуватимуть залишкових доз вакцини. Відповідні документи посадовець вже підписав.

Глава Міністерства охорони здоров'я Степанов наголосив, що право на щеплення вакциною Pfizer наразі мають лише люди, які підпадають під 1 чи 2 етап вакцинації.

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Зараз вже поширюються чутки, що розраховують тим чи іншим способом вакцинуватися саме чомусь Pfizer. Тому виключно це медики, це наші громадяни, які старші 80 років, це ті, хто перебувають в будинках престарілих та інтернатах,

– зауважив Степанов.

Що ще сказав Степанов

Глава МОЗ наголосив, що пріоритетом є захистити саме ці категорії людей.

Таке рішення міністр аргументував тим, що найчастіше від коронавірусу помирають люди віком 60+.

Вони становлять понад 82% зі статистики смертності від COVID-19 в Україні.