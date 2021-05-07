Виключно для цільових груп: у Києві посилили контроль за використанням вакцини проти COVID-19

Директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург повідомила, що в Києві посилили контроль за використанням вакцини проти COVID-19 виключно для цільових груп, визначених дорожньою картою МОЗ.

Контроль за вакцинацією в столиці посилили

Лист з відповідним закликом до голів райдержадміністрацій, в підпорядкуванні яких знаходяться центри первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичні центри, на базі яких розташовані прищепні пункти, підписала Гінзбург.

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Наразі триває вакцинація серед вікової групи 65 років і старші, а також громадян із цільових груп попередніх етапів вакцинації (військовослужбовці, лікарі, правоохоронці та інші).

Вакцинували понад 90 людей не з пріоритетних груп

Втім, за даними звітних форм МОЗ у столиці серед людей, які не ввійшли в пріоритетні групи вакцинували 91 людину.

Київ за чисельністю населення є найбільшим містом країни. Передбачувано, що при найкращих показниках вакцинації, які вже багато тижнів поспіль утримує столиця, можливі поодинокі випадки порушень. Та в порівнянні з офіційними статистичними даними МОЗ в інших регіонах ці випадки саме поодинокі,

— сказала вона.

Гінзбург додала, що контроль з боку департаменту за вакцинацією – строгий.

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