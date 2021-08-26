Але, наприклад, ферми з потенційно важливими для розслідування тваринами вже могли закрити. А на фермах тих, за офіційними даними, у 2016 році працювали 14 мільйонів людей.

Важливо ВООЗ відзвітувала про ситуацію з коронавірусом у світі

Звідки взявся коронавірус: розслідування триває, але результатів мало

У Всесвітній організації охорони здоров'я зауважили, що зібрані в Ухані дані (а саме це китайське місто вважають першим відомим спалахом епідемії) не підтверджують, що COVID-19 став наслідком витоку з лабораторії.

Але ж треба з'ясувати, звідки взявся коронавірус. Тому фахівці ВООЗ закликали:

Негайно продовжити пошуки перших випадків інфікування коронавірусом і в Китаї, і поза ним.

Перевірити ферми з потенційно важливими для розслідування тваринами.

На жаль, на перешкоді цьому – фактор часу.

Для дослідження джерел коронавірусу дуже важливими є аналізи на антитіла, а вони з часом таки зникають.

Тож і розслідування, чим більше пройде часу, даватиме все менше результатів.

До того ж багато ферм із потрібними тваринами вже просто могли закрити, а тварин – приспати.

Висновок ВООЗ: "вікно можливостей" для дослідження джерел походження коронавірусу SARS-CoV-2 швидко зникає, і невдовзі низка досліджень стануть не просто марними, а й неможливими.

Актуальне про розслідування джерел походження коронавірусу