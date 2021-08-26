Вікно зникає, – у ВООЗ закликали прискорити розслідування про походження COVID-19
Джерело:Nature
Процес пошуку джерела походження коронавірусу зупинився, хоча момент якраз зараз – вирішальний. У ВООЗ кажуть, дуже важливо відстежити людей і тварин із потрібними зразками в Китаї та за його межами.
Але, наприклад, ферми з потенційно важливими для розслідування тваринами вже могли закрити. А на фермах тих, за офіційними даними, у 2016 році працювали 14 мільйонів людей.
Важливо ВООЗ відзвітувала про ситуацію з коронавірусом у світі
Звідки взявся коронавірус: розслідування триває, але результатів мало
У Всесвітній організації охорони здоров'я зауважили, що зібрані в Ухані дані (а саме це китайське місто вважають першим відомим спалахом епідемії) не підтверджують, що COVID-19 став наслідком витоку з лабораторії.
Але ж треба з'ясувати, звідки взявся коронавірус. Тому фахівці ВООЗ закликали:
- Негайно продовжити пошуки перших випадків інфікування коронавірусом і в Китаї, і поза ним.
- Перевірити ферми з потенційно важливими для розслідування тваринами.
На жаль, на перешкоді цьому – фактор часу.
- Для дослідження джерел коронавірусу дуже важливими є аналізи на антитіла, а вони з часом таки зникають.
- Тож і розслідування, чим більше пройде часу, даватиме все менше результатів.
До того ж багато ферм із потрібними тваринами вже просто могли закрити, а тварин – приспати.Висновок ВООЗ: "вікно можливостей" для дослідження джерел походження коронавірусу SARS-CoV-2 швидко зникає, і невдовзі низка досліджень стануть не просто марними, а й неможливими.
Актуальне про розслідування джерел походження коронавірусу
- Фахівці ВООЗ у січні 2021 року відвідали Китай, щоб дослідити походження коронавірусу. Але встановити не змогли, як вірус потрапив в Ухань. За їхнім висновком, COVID-19 навряд чи поширився з китайської лабораторії.
- Водночас у США опублікували звіт американського розслідування, у якому таки є твердження, що коронавірус витік з лабораторії Уханського інституту вірусології (WIV). Ба більше, у ТАСС пишуть, що Білий дім готує до оприлюднення таємну частину цього звіту.
- Зрештою, гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреїсус визнав, що виключати цю версію – передчасно. А от Китай, як зазначили в Інтерфакс-Україна, закликав ВООЗ (вперше офіційно) розслідувати діяльність деяких лабораторій США (мовляв, а чи не звідти витік коронавірус).