Використання пульсоксиметра зменшує ризик смерті від коронавірусу

Пульсоксиметр – прилад, який оцінює насичення крові киснем. Більшість дізналися про нього лише під час пандемії COVID-19, коли стало відомо, що при цій хворобі може розвиватися гіпоксія (зниження рівня кисню в крові), яка деякий час не впливає на стан людини.

Дослідження ефективності пульсоксиметра

У новому дослідженні вчені перевірили, чи покращує використання пульсоксиметра прогнози при COVID-19. Вони роздали ці прилади більш ніж восьми тисячам пацієнтів з підтвердженою коронавірусною інфекцією, які проходили лікування вдома. У всіх учасників були фактори ризику тяжкого перебігу хвороби (діабет, гіпертонія та інші).

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Пацієнтів навчили користуватися приладом і попросили проводити вимірювання два рази в день. У разі якщо показник опускався нижче 95%, вони мали звернутися за допомогою. При сатурації нижче 90% їм рекомендували терміново їхати в лікарню.

Пульсоксиметр вдвічі зменшує ризик смерті

Вчені порівняли ризик смерті учасників дослідження з показниками 30 тисяч пацієнтів з груп ризику, які не користувалися пульсоксиметрами. Виявилося, що в першій групі він був на 52% нижчим, ніж у другій.

За час дослідження померли 42 учасників. Згідно з підрахунками автором, без використання пульсоксиметри смертність могла бути більшою ніж у два рази.

Автори дослідження вважають, що різниця в смертності між групами може бути пояснена тим, що люди, які слідкують за рівнем кисню в крові, раніше зверталися за медичною допомогою. У пацієнтів, які надходили до лікарні після використання пульсоксиметри були нижчі рівні запалення (показники С-реактивного білка).

Вчені відзначають, що використання пульсоксиметри може знизити тривожність у людей, які лікуються від COVID-19 будинки.

Раніше науковці встановили, що ефективність вакцини проти коронавірусної хвороби виробництва Pfizer/BioNTech знижується майже вдвічі через 6 місяців після завершення вакцинації. Показник ефективності падає з 88% до 47%.