Рада скоротила терміни розгляду закону про старт вакцинації проти COVID-19: що це означає
В Україні спростили процедуру розгляду законопроєктів щодо вакцинації проти коронавірусу. "За" проголосували 276 депутатів.
Джерело: 24 канал
Також Верховна рада включила до порядку денного законопроєкт про запуск вакцинації від коронавірусу в Україні. Йдеться про законопроєкт №4613 "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання".
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Що дозволить законопроєкт
Його авторами є 9 народних депутатів із фракції "Слуга народу", серед яких і голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.
Основною метою закону є створення адаптованого до законодавства Європейського Союзу законодавчого поля, яке впорядкує правовий статус процедури державної реєстрації лікарських засобів "під зобов'язання",
– йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.
Крім цього, в парламенті є зареєстрований законопроєкт, який дозволить використання 5 вакцин проти коронавірусу.
Які вакцини реєструватиме Україна:
- Pfizer та BioNTech,
- Sinovac Biotech,
- Moderna,
- Sinopharm,
- AstraZeneca.
Коротко про майбутню вакцинацію проти COVID-19
- Наразі Україна підписала угоду лише з одним постачальником вакцин – китайською компанією Sinovac. Держава планує закупити 5 мільйонів доз препарату. Однак якщо ефективність цього препарату виявиться нижчою, ніж 70%, то Україна розірве угоду.
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- МОЗ очікує отримати 700 тисяч доз вакцин від китайської компанії Sinovac і ще 210 тисяч від Pfizer. Їх постачатимуть в межах механізму COVAX.
- За даними МОЗ, в аптеках країни вакцина проти COVID-19 з'явиться вже влітку 2021 року. Так, люди, які не є у пріоритетних групах, зможуть зробити щеплення за власні гроші.
Урядовий план вакцинації українців / Інфографіка 24 каналу
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