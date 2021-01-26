Рада скоротила терміни розгляду закону про старт вакцинації проти COVID-19: що це означає

В Україні спростили процедуру розгляду законопроєктів щодо вакцинації проти коронавірусу. "За" проголосували 276 депутатів.

Джерело: 24 канал

Також Верховна рада включила до порядку денного законопроєкт про запуск вакцинації від коронавірусу в Україні. Йдеться про законопроєкт №4613 "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання".

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Що дозволить законопроєкт

Його авторами є 9 народних депутатів із фракції "Слуга народу", серед яких і голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

Основною метою закону є створення адаптованого до законодавства Європейського Союзу законодавчого поля, яке впорядкує правовий статус процедури державної реєстрації лікарських засобів "під зобов'язання",

– йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Закон надасть правове поле для здійснення державної реєстрації вакцин для профілактики COVID-19.

Крім цього, в парламенті є зареєстрований законопроєкт, який дозволить використання 5 вакцин проти коронавірусу.

Які вакцини реєструватиме Україна:

Pfizer та BioNTech,

Sinovac Biotech,

Moderna,

Sinopharm,

AstraZeneca.

Коротко про майбутню вакцинацію проти COVID-19

Наразі Україна підписала угоду лише з одним постачальником вакцин – китайською компанією Sinovac. Держава планує закупити 5 мільйонів доз препарату. Однак якщо ефективність цього препарату виявиться нижчою, ніж 70%, то Україна розірве угоду.

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МОЗ очікує отримати 700 тисяч доз вакцин від китайської компанії Sinovac і ще 210 тисяч від Pfizer. Їх постачатимуть в межах механізму COVAX.

За даними МОЗ, в аптеках країни вакцина проти COVID-19 з'явиться вже влітку 2021 року. Так, люди, які не є у пріоритетних групах, зможуть зробити щеплення за власні гроші.

Урядовий план вакцинації українців / Інфографіка 24 каналу