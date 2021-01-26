Рада скоротила терміни розгляду закону про старт вакцинації проти COVID-19: що це означає

В Україні спростили процедуру розгляду законопроєктів щодо вакцинації проти коронавірусу. "За" проголосували 276 депутатів.
Джерело: 24 канал
Також Верховна рада включила до порядку денного законопроєкт про запуск вакцинації від коронавірусу в Україні. Йдеться про законопроєкт №4613 "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання".
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Його авторами є 9 народних депутатів із фракції "Слуга народу", серед яких і голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.
Основною метою закону є створення адаптованого до законодавства Європейського Союзу законодавчого поля, яке впорядкує правовий статус процедури державної реєстрації лікарських засобів "під зобов'язання",
– йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.
Крім цього, в парламенті є зареєстрований законопроєкт, який дозволить використання 5 вакцин проти коронавірусу.
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Урядовий план вакцинації українців / Інфографіка 24 каналу