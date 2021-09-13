Викривлення може бути як вродженим, так і набутим в результаті травми, наприклад якщо під час футболу м'яч вдарив у ніс.

Також на тему: Стартував навчальний рік: як уберегти дитину та родину від сезонних застуд і грипу

Симптоми викривлення переносці

Симптоми є не завжди, часто людина може жити та не знати, що у неї зміщена носова перегородка. Якщо симптоми все-таки є, то вони можуть бути такими:

закладеність носа;

носові кровотечі;

хропіння;

гучне дихання;

синусит;

апное уві сні – коротка зупинка дихання, коли людина спить.

Лікування

Щоб впоратися з симптомами, лікар може призначити:

Протинабрякові засоби – вони знімають набряк в носі, щоб було легше дихати. Доступні в формі крапель або таблеток. Їх не можна довго капати, тому що вони викликають звикання і після припинення прийому симптоми можуть погіршитися.

Антигістамінні – допомагають запобігти закладеності носа або нежитю.

Стероїдні краплі для носа – зменшують набряк в носі.

Септопластика

Якщо симптоматичне лікування не допомогло, лікар може призначити септопластику – операцію з виправлення форми перегородки. Після операції симптоми можуть як зникнути повністю, так і частково залишитися. Це залежить від того, як сильно зміщена перегородка.