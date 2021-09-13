Викривлення носової перегородки: симптоми та лікування
Джерело:Mayo Clinic
При зміщенні носової перегородки вона зрушена вліво або вправо. Через це одна ніздря може бути меншою за іншу, тому людині важко дихати. У людей зі зміщеною перегородкою може часто йти кров з носа, навіть якщо для цього немає зовнішніх причин.
Викривлення може бути як вродженим, так і набутим в результаті травми, наприклад якщо під час футболу м'яч вдарив у ніс.
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Симптоми викривлення переносці
Симптоми є не завжди, часто людина може жити та не знати, що у неї зміщена носова перегородка. Якщо симптоми все-таки є, то вони можуть бути такими:
- закладеність носа;
- носові кровотечі;
- хропіння;
- гучне дихання;
- синусит;
- апное уві сні – коротка зупинка дихання, коли людина спить.
Лікування
Щоб впоратися з симптомами, лікар може призначити:
Протинабрякові засоби – вони знімають набряк в носі, щоб було легше дихати. Доступні в формі крапель або таблеток. Їх не можна довго капати, тому що вони викликають звикання і після припинення прийому симптоми можуть погіршитися.
Антигістамінні – допомагають запобігти закладеності носа або нежитю.
Стероїдні краплі для носа – зменшують набряк в носі.
Септопластика
Якщо симптоматичне лікування не допомогло, лікар може призначити септопластику – операцію з виправлення форми перегородки. Після операції симптоми можуть як зникнути повністю, так і частково залишитися. Це залежить від того, як сильно зміщена перегородка.