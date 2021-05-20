Віктор Ляшко став міністром охорони здоров'я України: що відомо про нового очільника МОЗ

Верховна Рада України підтримала призначення очільником міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка. Рішення було схвалене після відставки ексглави МОЗ Максима Степанова. За Ляшка на посаді міністра проголосували 262 народних депутати.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль направив до Верховної Ради України подання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, якого парламент призначив очільником МОЗ у березні 2020 року. Степанова звільнили 18 травня.

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Як голосували за нового міністра:

"Слуга народу" – 224,

ОПЗЖ – 0,

"Європейська Солідарність" – 0,

"Батьківщина" – 0,

"За майбутнє" – 15,

"Голос" – 0,

"Довіра" – 18,

Позафракційні – 5.

Ляшко про пріоритети у роботі

Пріоритетом номер є подолання коронавірусної хвороби. Ми зробимо усе, аби українці змогли вакцинуватись, працювати та подорожувати. Проте ця пандемія не завершилась і вона – не остання. Саме тому біологічна безпека громадян стане пріоритетом нашої роботи,

– окреслив свої завдання у виступі з трибуни парламенту Ляшко.

Ляшко пообіцяв до осені розробити нову систему реагування на пандемії. А до кінця 2021, за словами наступника Степанова, усі охочі зможуть вакцинуватись від COVID-19. Також Ляшко наголосив на потребі власного виробництва імунобіологічних препаратів та розширенні програми "Доступні ліки".

Голосування за призначення Віктора Ляшка: дивіться відео

Як відбувалось призначення Ляшка

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив, що вранці 20 травня на зустріч з тоді ще кандидатом у міністри Віктором Ляшко прийшли не більше 35 депутатів фракції з 244. На цій зустрічі Ляшко зауважив, що не має поки доступу до всіх контрактів з постачальниками вакцин, адже Степанов не давав йому цієї інформації. Проте він обіцяв з цим розібратись у разі призначення.

Верховна Рада України раніше повідомила, що проведе позачергове засідання щодо кадрових змін у Кабінеті міністрів 18 – 21 травня. Спікер парламенту Дмитро Разумков, нагадав про подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Перед офіційним рішенням голова владної фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомляв, що, найімовірніше, посаду міністра охорони здоров’я після звільнення Максима Степанова обійме його заступник, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Найімовірнішим кандидатом є пан Ляшко", – заявив Арахамія 14 травня.

Що відповів Віктор Ляшко на питання, чи робили йому пропозицію очолити МОЗ

Перед рішенням Віктор Ляшко не підтвердив і не спростував інформацію про те, що він може замінити на посаді міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Я на посаді заступника міністра вже при третьому міністрі і кожен раз при зміні... хтось комусь щось пропонує і обговорюють… Некоректно з моєї сторони комунікувати такі речі,

– сказав головний санітарний лікар.

До слова, після завершення епідемії Ляшко планує будувати систему централізовану громадського здоров'я. Раніше він заявив, що відродження Держсанепідслужби в попередній формі не підтримуватиме, але з урахуванням епідемії, каже, "певні речі треба відновлювати".

В інтерв'ю "Українській правді" Віктор Ляшко заявив, що "Поганий той солдат, який не хоче стати генералом", коментуючи запитання, чи бачить себе міністром охорони здоров'я.

Довіра українців до Віктора Ляшка

Додамо, що рік тому, у квітні 2020 року, група Рейтинг провела соцопитування, чи довіряють українці керівникам медичної галузі.

Тоді стало відомо, що Віктор Ляшко користується довірою 41% опитаних українців. Це найвищий показник довіри громадян серед діючих і колишніх керівників медичної галузі.



Соцопитування українців / Скриншот / Квітень 2020 року

Хто такий Віктор Ляшко: біографія

Віктор Ляшко до рішення ВР про призначення його главою МОЗ працював заступником міністра охорони здоров’я та головним санлікарем країни. На цій посаді він працює з самого початку пандемії коронавірусу. Також у 2020 році він отримав почесне звання "Заслужений лікар України".

Віктор Ляшко здобув медичну освіту у Національному медичний університет ім. О. О. Богомольця у 2003 році. Згодом здобув кваліфікацію магістра державного управління у сфері охорони здоров'я.

Він працював у системі державної санітарно-епідеміологічної служби Київської області, був директором Держсанепідслужби України. З 2014-го по лютий 2018 року Віктор Ляшко очолював громадську організацію "Інфекційний контроль в Україні".

З 2015 року по лютий 2018-го Віктор був консультантом з питань громадського здоров'я проєкту USAID "Реформа ВІЛ-послуг у дії".

З лютого 2018 року по липень 2019-го працював на посаді першого заступника генерального директора "Центру громадського здоров'я" МОЗ України.

Віктор Ляшко на посаді головного санітарного лікаря

В лютому 2020 року РНБО звернувся до Кабміну Олексія Гончарука з проханням відновити в Україні санітарно-епідеміологічну службу

24 лютого 2020 року Віктор Ляшко заявив, що санепідемслужбу в Україні відновлювати не будуть, але позицію головного санітарного лікаря повернуть.

Згодом Віктор Ляшко очолив цю посаду і продовжив працювати заступником міністра охорони здоров’я.

Прем'єр Олексій Гончарук у лютому 2020 року прокоментував, що Ляшка призначили головним санітарним лікарем, "щоб посилити систему, яка має запобігати проникненню на територію України коронавірусу".

Після цього Віктор Ляшко став ключовим спікером та "обличчям" МОЗ в боротьбі з коронавірусом.

Що відомо про особисте життя Віктора Ляшка

Відомо, що новий очільник МОЗ Віктор Ляшко є одруженим. Разом з дружиною Іриною сім’я виховує дочку Дарину.

Віктор Ляшко з донькою Дариною: дивіться фото