Головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко публічно вакцинувався проти коронавірусу. Процес щеплення транслювали у прямому ефірі.

У прямому ефірі одного з телеканалів Віктор Ляшко щепився проти коронавірусу вакциною, яку розробили вчені Оксфордського університету та компанія AstraZeneca. Він заявив, що робить це для того, аби "не було лукавства" навколо вакцинації в Україні.

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Головного санлікаря вакцинували у лікарні Кагарлика в Київській області.

Віктор Ляшко “Ми власним прикладом показуємо, що не привезли щось інше і не будемо завозити для себе щось інше. Показую публічно, чому потрібно вакцинуватися, що вакцина безпечна та ефективна".

Вакцинація представників влади в Україні: хто ще отримав щеплення

Першим українським чиновником, який вакцинувався проти коронавірусу, став очільник МОЗ Максим Степанов. Міністр отримав першу дозу препарату Covishield 1 березня.

2 березня першу дозу цієї ж вакцини ввели президенту України Володимиру Зеленському.

Що відомо про вакцину Covishield

Джерело: Serum Institute of India