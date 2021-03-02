Віктор Ляшко щепився проти коронавірусу вакциною Covishield

2 березня 2021 , 16:38
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Джерело:

24 канал

Головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко публічно вакцинувався проти коронавірусу. Процес щеплення транслювали у прямому ефірі.

У прямому ефірі одного з телеканалів Віктор Ляшко щепився проти коронавірусу вакциною, яку розробили вчені Оксфордського університету та компанія AstraZeneca. Він заявив, що робить це для того, аби "не було лукавства" навколо вакцинації в Україні.

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Головного санлікаря вакцинували у лікарні Кагарлика в Київській області.

Віктор Ляшко
“Ми власним прикладом показуємо, що не привезли щось інше і не будемо завозити для себе щось інше. Показую публічно, чому потрібно вакцинуватися, що вакцина безпечна та ефективна".

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Що відомо про вакцину Covishield

Джерело: Serum Institute of India

  • Препарат розробили вчені з Оксфордського університету разом з компанією AstraZeneca. Її відпускають на потужностях Інституту сироватки Індії (Serum Institute of India) – найбільшого у світі виробника вакцин.
  • В основі препарату – ослаблена версія вірусу застуди (аденовірусу) шимпанзе. Його модифікували, щоб він був схожий на SARS-CoV-2, але від нього не можна захворіти.
  • Вакцина стимулює імунну систему виробляти антитіла і налаштовує її для атаки коронавірусного збудника у випадку інфікування SARS-CoV-2.
  • Міжнародні клінічні випробування вакцини Oxford-AstraZeneca показали ефективність вакцини на 90% у випадку, якщо людям вводили половину, а потім повну дозу вакцини. Ефективність проти важких випадків хвороби становить близько 100%.
  • Нещодавно дослідження підтвердили високу ефективність вакцини проти коронавірусної інфекції для літніх людей віком від 70 років.
  • Аналіз результатів програми вакцинації у Великій Британії показує, що вона може суттєво запобігти важкому перебігу хвороби. Ефективність препарату AstraZeneca у контексті розвитку ускладнень наразі вища ніж у Pfizer – 94% проти 85% відповідно.