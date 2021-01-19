У світі близько 38 мільйонів осіб, які живуть з ВІЛ. Завдяки ефективній ретровірусної терапії це захворювання перейшло з категорії смертельних в хронічне, однак інфекція може значно знизити якість життя пацієнтів. У тому числі – серйозно впливати на мозок.

Вчені з Інституту нейровізуалізації та інформатики Марка і Мері Стівенс (USC Stevens INI) опублікували одне з найбільших досліджень, присвячених вивченню мозку людей з позитивним ВІЛ-статусом, пише Jama.

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Як відбувалось дослідження

За допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ) фахівці провели обстеження 1203 пацієнтів з США, Європи, Австралії, Азії та Африки. Вчені зіставили обсяг різних структур в головному мозку з клінічними ВІЛ-маркерами в плазмі крові інфікованих.

Вплив ВІЛ на мозок

Зокрема, з лейкоцитами, низький рівень яких зазвичай вказує на пригнічення імунної системи. Дослідники виявили, що пацієнти з нижчим рівнем лейкоцитів мали менший об'єм гіпокампа і таламуса – частин лімбічної системи головного мозку, які беруть участь в механізмах формування емоцій, консолідації пам'яті, передачі сенсорної та рухової інформації від органів чуття.

Цей дефіцит може зробити людину вразливою для когнітивних порушень і вікових нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера. Автори дослідження відзначають, що більшість учасників регулярно отримують антиретровірусну терапію. У більш ранніх дослідженнях вчені в основному фокусувалися на змінах головного мозку пацієнтів, які не отримують лікування.

Розуміння того, як ВІЛ-інфекція впливає на мозок у різних груп пацієнтів – це перший крок до вирішення проблеми. Отримані дані більш репрезентативні для нашого часу, коли антиретровірусна терапія стає широко доступною в різних країнах,

– зазначили вчені.

Зараз команда має намір проаналізувати дані за допомогою дифузійної візуалізації – ще одного типу МРТ, який показує стан білої речовини мозку, щоб оцінити, як клінічні маркери ВІЛ-інфекції впливають на швидкість нейродегенеративних порушень.