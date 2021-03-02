Одного дня вірус імунодефіциту зможе зникнути – усе завдяки вакцині, яку випробовують у США. Недуга виникла вже давно, однак досі побороти її так і не вдалося.

Джерело: "120/80" на 24 каналі

Які результати показує препарат і чому розробка буде важливою для лікування й інших недуг – читайте далі.

Цікаво Від анорексії до ожиріння: головні причини розладу харчової поведінки та як з цим боротися

Згідно з офіційними даними, в Україні проживає понад 240 тисяч ВІЛ-позитивних людей. Кожен сотий у віці від 15 до 49 років – інфікований вірусом імунодефіциту. У світі з недугою бореться кількість людей, яка є трохи меншою за все населення України – 38 мільйонів.

ВІЛ незабаром зможе стати в один ряд із:

правцем;

віспою;

поліомієлітом;

дифтерією.

Ці хвороби вдалося подолати майже у всьому світі, все завдяки щепленню. Тепер і вакцина проти ВІЛ-інфекції успішно пройшла перший етап випробувань.

Мар'яна Служинська, очільниця Львівського центру громадського здоров'я ВІЛ-інфекція – це хвороба, котра викликається вірусом імунодефіциту людини. За класифікацією ВІЛ-інфекція поділяється на 4 стадії. Власне, четверта стадія ВІЛ-інфекції – це стадія СНІДу, тобто синдрому набутого імунодефіциту людини. І характерним для ВІЛ-інфекції є те, що на перших 2, а інколи й на перших 3 стадіях інфікований пацієнт не має ніяких клінічних проявів або симптомів хвороби. Дуже часто він не підозрює, що може бути носієм вірусу або інфікованим.

Історія недуги

Людство пізнало недугу на початку XX століття. Однак усвідомили, що зіштовхнулися із небезпечним вірусом, пізніше. Дослідники виявили найперший випадок ВІЛ у зразку крові чоловіка з Демократичної Республіки Конго. Є версія, що найпоширеніша форма вірусу перейшла від шимпанзе до людей ще до 1931 року, скоріш за все, під час "торгівлі м'ясом чагарників". Полюючи на шимпанзе, мисливці контактували б із кров’ю тварин.

Хто був "нульовим" пацієнтом

Упродовж тривалого часу так званим "нульовим пацієнтом" називали французько-канадського стюарда Гатана Дюгу. Науковці переконували, що саме цей чоловік привіз СНІД до Сполучених Штатів Америки. У 1981 році він став першим пацієнтом, у якого підтвердили таємничу хворобу.



Гатан Дюга / Фото Fadoo Procductions

У 1987 році National Review називав його "Колумбом СНІДу", а New York Post на першій шпальті охрестив його "людиною, яка дала нам СНІД".

Згодом виявилося, що Дюга був першим задокументованим пацієнтом. Сама ж недуга "гуляла" світом і раніше. Втім, процес того самого 1981 року вже було не спинити.

До теми Що відомо про вакцинацію від COVID-19 в Україні: ефективність, ціна, терміни

Вразлива група населення

Американські медики виявили рідкісну легеневу інфекцію у 5 молодих гомосексуалів, які раніше не скаржилися на здоров'я.

Паралельно з'являлися повідомлення про групу чоловіків, яких повільно, але впевнено добивав агресивний рак – саркома Капоші. Це все – наслідки різних стадій ВІЛ-інфекції.

В країнах Західної Європи або у Сполучених Штатах Америки з самого початку епідемія ВІЛ-інфекції розвивалася серед цієї уразливої групи – власне, серед гомосексуальної спільноти,

– зауважила Служинська.

Взагалі 1981 рік став своєрідним "дебютом" вірусу імунодефіциту, бо в грудні зареєстрували ще й перші випадки ВІЛ у людей, що вживали наркотики. Саме тому хворобу спершу називали "чумою геїв" або "раком геїв".

Софія Предка, координаторка проєктів БО "100% життя" На жаль, в Україні тема ВІЛ та СНІД залишається досить табуйованою. І, власне, величезна кількість людей коли чують про те, що хтось має ВІЛ – СНІД, асоціюють цю людину із працівницями комерційного сексу, зі споживачами наркотиків. Мало хто задумується про те, що ВІЛ та СНІД – це є хвороба, яка зазвичай "ходить" просто біля нас.

Шляхи передачі недуги

"В нас епідемія ВІЛ-інфекції почалася з середини 1990-х років. Домінуючі шляхи передачі – вони змінювалися упродовж цього достатньо великого вже проміжку часу. Коли Україна тільки "зустрілася" з вірусом імунодефіциту людини, найбільш відомий шлях передачі – це був парентеральний шлях. ВІЛ-інфекція передавалася серед споживачів ін'єкційних наркотиків. В нас, власне, люди, котрі вживали ін'єкційні наркотики, були основною групою, яка хворіла на ВІЛ-інфекцію або СНІД", – розповіла Служинська.

В Україні з початку 2000-х років почав домінувати статевий шлях передачі.

ВІЛ не передається через:

обійми;

поцілунки;

спільне користуванням посудом чи постіллю.

За словами Служинської, існує 3 шляхи передачі ВІЛ-інфекції.

Парентеральний шлях – зрозумілою мовою це передача інфекції через кров.

шлях – зрозумілою мовою це передача інфекції через кров. Статевий шлях.

шлях. Від інфікованої матері до дитини під час вагітності.

Пізніше людство чітко усвідомило ці головні шляхи передачі ВІЛ-інфекції. Геїв, що їх нещодавно звинувачували в початку нової пандемії, почали стигматизувати менше. Більше люди задумались про те, як уникнути зараження. І тут на допомогу прийшов презерватив.

Зверніть увагу Емоційне вигорання: як подолати виснаження та що варто знати про феномен Супермена

Зброя проти ВІЛ

Упродовж 2 років з 1986 року продажі презервативів зросли на 25%. Почався і прогрес в лікуванні. Пройшло кілька років після першого зареєстрованого випадку ВІЛу у людини. Наприкінці 1980-х науковці нарешті затвердили препарат, який нібито міг підтримувати життя інфікованого.

У перші тривожні роки епідемії мільйони людей були зараженими. Медики намагалися боротися із летальністю, яка просто набирала обертів.

Як виявилося, їхньою першою зброєю проти ВІЛ була не нова сполука, яку вчені повинні були розробити з нуля. Вона вже була на полиці, хоч і покинута – AZT, або азидотимідин.

Що відомо про препарат

Його розробив в 1960-х роках американський дослідник як спосіб запобігання раку. Сполука повинна була "вставити" себе в ДНК ракової клітини і зіпсувати її здатність розмножуватися і продукувати більше пухлинних клітин. Це не спрацювало, коли його тестували на мишах, тож препарат відклали.

Як лікують від недуги

З роками лікування стало кращим – зараз в Україні воно безплатне. За допомогою можна прийти до центру громадського здоров'я – у кабінети довіри. Пацієнтам із позитивним результатом на ВІЛ доводиться щодня приймати ліки.

"Є таке поняття, як "втома від терапії". Вони перестають її приймати або не приймають вчасно. І дуже часто причиною цьому є те, що ефективність ліків доволі висока, людина почуває себе нормально. Вона каже про те, що, можливо, у неї і немає ВІЛу", – зауважила Предка.

Рівно за 40 років після першого офіційно зареєстрованого випадку вірусу імунодефіциту, у штатах заявили про перші успішні випробування вакцини.

Важливо Посттравматичний стресовий розлад – не лише у військових: що призводить до неврозу

Вакцина продемонструвала успіх у стимулюванні вироблення рідкісних імунних клітин, необхідних для запуску процесу вироблення антитіл проти вірусу, який швидко мутує. Цільова відповідь була виявлена у 97% учасників, які отримали вакцину.

Вакцину створювали 2 організації:

Scripps Research;

IAVI.

Перша займається медичними та біологічними інноваціями, друга розробляла протидію туберкульозу чи нових інфекційних захворювань. Зараз дослідники IAVI вивчають також і протекцію від COVID-19.

Більше – дивіться у програмі.