Натомість від туберкульозу не зареєстрували жодного летального випадку. Детальну статистику надали у Центрі громадського здоров'я.

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ВІЛ-інфекція

Зверніть увагу: у грудні 2021 року в Україні офіційно зареєстрували 1 338 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 345 пацієнтів діагностували СНІД, а 164 людини померли від СНІДу.

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у грудні 2021 року:

гетеросексуальний — 848;

гомосексуальний — 32;

парентеральний (при контакті з кров'ю) — 449;

вертикальний — 206 (від матері до дитини);

невідомий — 2.

Зауважте, що близько 98% немовлят, які інфікувалися ВІЛ при появі на світ, після 18 місяців не матимуть ВІЛ-інфекції.



ВІЛ у грудні 2021 року / Інфографіка Центру громадського здоров'я

Туберкульоз

У грудні 2021 року в Україні зареєстрували 1 666 хворих на туберкульоз, 1 229 з них – абсолютно нові випадки захворювання.

Ще зафіксували 311 пацієнтів з рецидивом, 30 пацієнтів, які відновили лікування після перерви та 61 пацієнта, який розпочав повторне лікування після невдалого;

19 випадків не підпадають під жодну категорію. Історія попереднього лікування 16 людей невідома.

Більшість хворих – чоловіки. Загалом у грудні 2021 року від туберкульозу лікувалися 12 448 людей. Цікаво, що у селах рідше виявляють випадки туберкульозу, ніж у містах.

Туберкульоз у грудні 2021 року / Інфографіка Центру громадського здоров'я