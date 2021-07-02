Віленський розповів, що не братиме участь у співбесіді з міністром охорони здоров’я, яка повинна була відбутись 2 липня. Тож тепер за посаду очільника НСЗУ змагатимуться 2 кандидати.

Раніше Ляшко оголосив новий конкурс на голову НСЗУ: чому це важливо

Я припиняю участь у проходженні конкурсу на посаду голови НСЗУ за власним бажанням. Не буду брати участь у сьогоднішній співбесіді. Чому? Тому що останні півтора роки НСЗУ потерпала від зовнішніх впливів. В тому числі тих, що були пов’язані з чотирма конкурсами на посаду голови. В трьох з них я брав участь безпосередньо. Але це не могло не позначитись на сталій роботі нашого державного органу,

– розповів Віленський.

Він розповів, що нині у відомстві "напружена" ситуація, яка пов’язана з тим, що НСЗУ має швидко переукласти договори з лікарнями, які надають допомогу COVID-пацієнтам з коронавірусом відповідно до нового розпорядження керівника робіт. А їхня кількість зменшилась. Також потрібно провести оплати за різноманітними напрямами.

Зараз я бачу для себе головне завдання в цьому. Дивлюсь на це в першу чергу як лікар. Лікарня не отримала грошей, лікар – зарплату, потерпає пацієнт. Отже, бачу завдання в цей складний перехідний період забезпечити безперебійне фінансування закладів і передати перед управління нового керівника працюючий державний орган,

– додав він.

Хто може стати новою головою НСЗУ

Віктор Ляшко може обрати голову НСЗУ з двох кандидатур, які залишились:

Тетяна Бойко, Вадим Арістов.

Віленський додав, що уряд може призначити й новий конкурс. Але навіть якщо таке й станеться, то він, скоріше за все, не буде на нього подаватися.