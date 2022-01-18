Вилікували діабет першого типу за 100 днів: результати успішної нанатерапії

Вченим вдалося вилікувати діабет першого всього за 100 днів. Дослідження проводили на мишах.

Як це вдалося

Для лікування застосували трансплантацію острівцевих клітин підшлункової залози. Це перспективний, але складний метод.

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Річ у тім, що існують ризики побічних ефектів та відторгнення імунною системою. Однак у новій роботі вченим вдалося оминути ці проблеми та впоратися з невиліковною хворобою за 3 місяці.

Перспективний метод лікування діабету

Одним з обнадійливих методів лікування діабету першого типу є трансплантація острівцевих клітин підшлункової залози, які продукують інсулін. Проте основна проблема полягає в реакції імунної системи на чужорідні клітини.

При цукровому діабеті першого типу, який часто діагностується ще у дитинстві, пацієнт має все життя суворо стежити за введенням інсуліну в організм. Хоча це забезпечує контроль хвороби, процедура стає довічною рутиною, а хвороба все одно пов'язана з ризиками багатьох ускладнень.

Тому в новому дослідженні команда із Північно-Західного університету працювала над модифікацією імуносупресії, щоб зробити її ефективною та безпечною. Вони використовували препарат рапаміцин – цей імунодепресант має широкий спектр дії на багато типів клітин по всьому тілу.

У великих дозах рапаміцин дуже токсичний для організму, а у низьких – малоефективний.

Для розв'язання цієї проблеми вчені створили наночастинки та помістили в них ліки, щоб чітко контролювати їхню доставку в тілі.

Замість того, щоб безпосередньо модулювати Т-клітини – найбільш поширену терапевтичну мету рапаміцину, – наночастки призначені для націлювання та модифікації антигенпрезентуючих клітин. Це дозволяє здійснювати більш цілеспрямовану та контрольовану імуносупресію, як пояснили автори.

Крім того, нова технологія дозволила використовувати доставку препарату через підшкірну ін'єкцію замість перорального введення.

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Вилікувати діабет за 3 місяці

Завдяки такому експериментальному методу вдалося вилікувати діабет першого типу у мишей за 100 днів. Ефект зберігся протягом усього періоду спостережень, який тривав кілька місяців.

Зараз команда вдосконалює технологію, щоб отримати дозвіл на проведення клінічних досліджень. Надалі цю технологію розглядатимуть і для зниження ризиків ускладнень при трансплантації інших тканин та органів.