Вимагати ліки не можна: у містечку в Італії заборонили хворіти на COVID-19 – причина

В італійському містечку Оніфері, розташованому на острові Сардинія, видали розпорядження. Місцевим жителям офіційно заборонили "хворіти, вимагати ліки й заражатися коронавірусом COVID-19".

Джерело: La Nuova Sardegna

У документі, який підписала пані мер комуни Стефанія Пірас, мовиться про те, що громадянам не можна заражатися коронавірусом та мати потребу у лікуванні.

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У такий спосіб політикиня намагається привернути увагу центральної влади до проблем маленького містечка. Там проживає приблизно 1000 людей, проте немає жодного сімейного лікаря.

Пірас надіслала копію розпорядження регіональним чиновникам, місцевому департаменту охорони здоров'я та правоохоронцям. Ситуацію, що склалася, вона назвала "справжньою ганьбою".

Крім цього, жінка заявила, що Оніфері — не єдина комуна у регіоні без лікаря. Сусідні містечка Сарулу, Ольцаі, Нулі і Бенетутті теж потребують кваліфікованого медика.

Де розташоване Оніфері: дивіться на карті

Ситуація з коронавірусом в Італії