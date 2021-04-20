На Вінниччині від ускладнень коронавірусу померла трирічна дівчинка. У дитини був складний перебіг коронавірусної хвороби.

Дівчинка потрапила в лікарню у важкому стані

Про смерть дитини розповіла заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Бондаренко.

До теми Подвійна мутація COVID-19 важча, ніж те, що ми бачили, – Степанов

За її словами дівчинка у вкрай важкому стані потрапила до дитячої обласної лікарні. Її відразу підключили до апарату ШВЛ.

Медики кілька днів намагалися врятувати юній пацієнтці життя, але, на жаль, вона померла.

Дівчинці було 3 роки та 8 місяців, у неї був дитячий церебральний параліч.

За даними обласного лабораторного центру, від початку пандемії на Вінниччині на COVID-19 захворіли 3106 дітей.

Ознаки важкого перебігу COVID-19

Варто звертати увагу на такі ознаки як ускладнене та/або прискорене дихання. Повний вдих-видих рахуємо за одиницю.

Важке протікання хвороби – це кашель та температура, які супроводжуються задишкою. Насиченість крові киснем при цьому нижче 92%. Про критичний стан лікарі говорять, коли в пацієнта дихальна недостатність, енцефалопатія, серцева недостатність тощо.

Норма частоти дихання за 1 хвилину: у дітей 0-2 місяці – до 60;

у дітей 2-12 місяців – до 50;

у дітей 1-5 років – до 40;

у дітей старше 5 років та дорослих – бажано до 20, але точно не вище 25.

Детально Коронавірус у дітей: що треба знати про перебіг хвороби та ризики ускладнень