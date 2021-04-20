На Вінниччині від COVID-19 померла трирічна дитина

Джерело:Суспільне
На Вінниччині від ускладнень коронавірусу померла трирічна дівчинка. У дитини був складний перебіг коронавірусної хвороби.
Про смерть дитини розповіла заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Бондаренко.
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За її словами дівчинка у вкрай важкому стані потрапила до дитячої обласної лікарні. Її відразу підключили до апарату ШВЛ.
Медики кілька днів намагалися врятувати юній пацієнтці життя, але, на жаль, вона померла.
Дівчинці було 3 роки та 8 місяців, у неї був дитячий церебральний параліч.
За даними обласного лабораторного центру, від початку пандемії на Вінниччині на COVID-19 захворіли 3106 дітей.
Варто звертати увагу на такі ознаки як ускладнене та/або прискорене дихання. Повний вдих-видих рахуємо за одиницю.
Важке протікання хвороби – це кашель та температура, які супроводжуються задишкою. Насиченість крові киснем при цьому нижче 92%. Про критичний стан лікарі говорять, коли в пацієнта дихальна недостатність, енцефалопатія, серцева недостатність тощо.Норма частоти дихання за 1 хвилину:
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