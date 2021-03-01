Станом на 1 березня у стаціонарах міських закладах Вінниці розміщено 585 ліжок для хворих на коронавірус. Але через зростання захворюваності доводиться шукати додаткові місця в реанімаціях.

Міський голова Сергій Моргунов повідомив, що місто перебуває на порозі червоної зони. У місті розгортають додаткові реанімаційні ліжка для хворих на коронавірус.

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Для надання інтенсивної допомоги пацієнтам з важким перебігом створюємо шість повноцінних робочих місць реанімації у міській клінічній лікарні №3 та першому пологовому будинку – по 3 у кожному закладі,

– заявив Моргунов.

Додаткові ліжка будуть оснащені апаратами ШВЛ, модульними моніторами пацієнта та шприцевими помпами. Це все необхідно для важкохворих пацієнтів з COVID-19.

Ситуація в лікарнях Вінниці

У стаціонарах міських закладах виділено 585 ліжок для хворих на коронавірус. Також влаштовано 544 кисневі точки.

Найбільше навантаження на міські лікарні №3 та №1, Вінницьку клінічну багатопрофільну лікарню та пологовий будинок №1.

Наразі у Вінниці фіксуємо стрімке зростання виявлення нових випадків: 4573 випадки на сто тисяч населення. Щодо навантаженості на систему охорони здоров'я, то у місті відбувся суттєвий стрибок протягом лютого. Навантаження на систему охорони здоров'я виросло вдвічі,

– розповів директор департаменту охорони здоров'я Вінницької міськради Олександр Шиш.

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