У Вінниці за вакцинацію проти COVID-19 розігрують автомобіль

Жителів Вінниці вирішили матеріально заохочувати вакцинуватися проти коронавірусу. Серед призів: побутова техніка, велосипеди й навіть автомобіль.

Відомо, що біде пів сотні призів. Участь у розіграші можуть взяти всі, хто від початку вересня зареєструється й отримає щеплення у пунктах вакцинації.

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Таке рішення ухвалили на засіданні міськвиконкому. При цьому у мерії не кажуть, звідки візьмуть гроші на призи.

Вакцинація у Вінниці

Нині у Вінниці проти коронавірусу вакцинувалися 12% жителів міста віком від 18 років.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Джерело: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу щепили 5 208 200 людей.

5 208 198 з них отримали першу дозу препарату, а повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 427 847 громадян.

Загалом і першою, і другою дозами в Україні провели 8 636 045 COVID-щеплень (2 людини отримали першу дозу за кордоном).

За минулу добу, 26 серпня, в Україні проти COVID-19 вакцинували рекордну кількість людей – 173 435. 55 908 з них отримали першу дозу препарату. Натомість завершили вакцинацію, тобто отримали другу дозу, 117 527 людей.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу