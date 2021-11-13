Споживання винограду значно підвищує різноманітність бактерій у кишківнику людини та знижує рівень холестерину, а також жовчних кислот, які відіграють важливу роль у його метаболізмі. Про це свідчить дослідження вчених з Каліфорнійського університету та Департаменту медицини Лос-Анджелеса (США).

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Дослідники провели експеримент, у якому учасники впродовж чотирьох тижнів вживали по 46 грамів виноградного порошку (це як півтори склянки свіжого винограду) щодня.

Впродовж цього часу випробувані дотримувалися дієти з низьким вмістом клітковини та поліфенолів, на які багаті ягоди винограду. Через місяць експерти виміряли рівень мікробної різноманітності в кишківнику учасників за допомогою індексу Шеннона.

Результати дослідження

В мікробіомі збільшилася кількість корисних бактерій. Серед них була й акермансія, відома своїм сприятливим впливом на метаболізм глюкози та ліпідів, а також на цілісність слизової оболонки кишківника.

Окрім цього, в учасників знизився рівень загального холестерину у крові на 6,1% та холестерину ліпопротеїнів низької щільності на 5,9%.

Рівні жовчних кислот, пов'язаних із метаболізмом холестерину, впали на 40,9%.

Важливо: Виноград не рекомендують вживати при ожирінні, у період загострення виразкової хвороби шлунка, цукровому діабеті, хронічних нагножувальних процесах у легенях, серцевій недостатності, що супроводжується гіпертонією та набряками, а також при посиленні процесів бродіння у кишківнику та коліті. Окрім цього, виноградний сік здатний прискорити руйнування зубів, уражених карієсом. Також ягоди цієї рослини токсичні для собак та можуть спричинити чотирилапим гостру ниркову недостатність і навіть смерть.

Але є стани, при яких виноград рекомендують вживати. Він корисний для людей з астмою, хронічними закрепами та для тих, у кого є проблеми з печінкою. Окрім цього, ця ягода багата на антиоксиданти та здатна підіймати рівень окису азоту в крові, запобігаючи утворенню тромбів.