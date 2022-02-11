Випадіння волосся та коронавірус: чи варто панікувати

Випадіння волосся після коронавірусу – досить часте та неприємне явище. Йдеться про дифузну втрату волосся – передчасне припинення фази росту волосяних фолікулів, і перехід у фазу спокою.

Як проявляється постковідне випадіння волосся?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Лікарка-дерматолог, засновниця спільноти Свій Док Вікторія Миронюк пояснила, що дифузне випадіння волосся (порідіння в області скронь та тім'я) починається зазвичай через 3 місяці після провокуючого фактору і триває до 6 місяців. В цьому випадку провокуючим фактором і є COVID-19.

Увага Чому небезпечно "відсипатися" у вихідні

Чому так трапляється? Сам вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули, але є багато тригерів, які провокують гостре дифузне випадіння волосся:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Лихоманка – поширений симптомом COVID-19. Так звана "цитокінова буря" (вивільнення прозапальних цитокінів) під час хвороби пошкоджує клітини волосяного матриксу, а тому сприяє випадінню волосся.

– поширений симптомом COVID-19. Так звана "цитокінова буря" (вивільнення прозапальних цитокінів) під час хвороби пошкоджує клітини волосяного матриксу, а тому сприяє випадінню волосся. Стрес. Не секрет, що пандемія впливає на психосоціальне життя людей, і деякі люди більш сприйнятливі до депресії та тривоги.

Це провокує вивільнення деяких специфічних нейромедіаторів, нейропептидів і гормонів, що сприяє помітним змінам у циклі росту волосся, стимулюючи переміщення анагенового волосся у фазу телогену.

Вплив лікарських препаратів . Препарати, які зазвичай застосовують під час терапії COVID-19 також можуть змінювати фазу росту волосся.

. Препарати, які зазвичай застосовують під час терапії COVID-19 також можуть змінювати фазу росту волосся. COVID-19 може погіршувати всмоктування деяких вітамінів та мікроелементів, що призводить до погіршення живлення фолікулів.

Порушення мікроциркуляції волосистої частини голови внаслідок мікротромбозів.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Як діяти?

Заспокоїтись! Лікарка зауважила, що волосся, як правило, повертається в норму самостійно. Постковідне випадіння волосся є зворотнім явищем.

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