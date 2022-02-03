Які симптоми постковідного синдрому

Відомо, що після перенесення COVID-19 можуть з'явитися певні ускладнення. Постковідний синдром не залежить від складності перебігу хвороби, і його неможливо передбачити заздалегідь. Тож вчені виокремили найтиповіші його ознаки.

Увага Як не підчепити Омікрон: практичні поради

Постковідний синдром – це симптоми, яким не можна приписати конкретний діагноз. Дослідження, яке провели британські вчені, доводить, що кожен 5 хворий на коронавірусну хворобу стикався із симптомами постковіду.

Головні прояви постковіду

Постковідний синдром характеризується різними клінічними проявами, такими як:

слабкість;

знесилення;

тривалий кашель;

задишка;

втрата смаку та нюху;

порушення сну та свідомості;

головний біль;

суглобовий синдром.

Також спостерігали випадки тривожності та депресії. Іноді – випадіння волосся, розлади ендокринної системи тощо.

До слова Що робити, якщо "криє" на тлі загрози війни: важливе інтерв'ю з психотерапевтом

Також варто наголосити – не існує швидкого способу відновлення після коронавірусу, особливо, якщо зважати на різний перебіг захворювання та індивідуальні особливості кожного пацієнта.

Як покращити свій стан після COVID-19

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я перерахували поради, які фахова спільнота дає пацієнтам, котрі перенесли COVID-19. Серед них:

є дотримання режиму сну та збалансованого харчування;

помірна фізична активність;

вправи для тренування мозку та когнітивних здібностей;

прогулянки на свіжому повітрі.

Також варто звертати увагу на лікування проявів хронічних хвороб, якщо такі є.

Увага! Варто консультуватись із сімейним лікарем щодо свого стану, обговорити ті скарги і симптоми, які виникли після захворювання COVID-19.



Постковідний синдром / Інфографіка МОЗ

До слова Назвали 4 чинники, які викликають постковідний синдром