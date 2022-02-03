Які симптоми постковідного синдрому
Відомо, що після перенесення COVID-19 можуть з'явитися певні ускладнення. Постковідний синдром не залежить від складності перебігу хвороби, і його неможливо передбачити заздалегідь. Тож вчені виокремили найтиповіші його ознаки.
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Постковідний синдром – це симптоми, яким не можна приписати конкретний діагноз. Дослідження, яке провели британські вчені, доводить, що кожен 5 хворий на коронавірусну хворобу стикався із симптомами постковіду.
Головні прояви постковіду
Постковідний синдром характеризується різними клінічними проявами, такими як:
- слабкість;
- знесилення;
- тривалий кашель;
- задишка;
- втрата смаку та нюху;
- порушення сну та свідомості;
- головний біль;
- суглобовий синдром.
Також спостерігали випадки тривожності та депресії. Іноді – випадіння волосся, розлади ендокринної системи тощо.
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Також варто наголосити – не існує швидкого способу відновлення після коронавірусу, особливо, якщо зважати на різний перебіг захворювання та індивідуальні особливості кожного пацієнта.
Як покращити свій стан після COVID-19
Водночас у Міністерстві охорони здоров'я перерахували поради, які фахова спільнота дає пацієнтам, котрі перенесли COVID-19. Серед них:
- є дотримання режиму сну та збалансованого харчування;
- помірна фізична активність;
- вправи для тренування мозку та когнітивних здібностей;
- прогулянки на свіжому повітрі.
Також варто звертати увагу на лікування проявів хронічних хвороб, якщо такі є.
Постковідний синдром / Інфографіка МОЗ
До слова Назвали 4 чинники, які викликають постковідний синдром