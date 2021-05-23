Ускладнення виникають в середньому через 4 дні після другого щеплення мРНК-вакцинами від компаній Moderna та Pfizer з BioNTech. Серед пацієнтів зазвичай підлітки та молоді люди.

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Зазначається, що подібних випадків досить мало. Нині фахівці з'ясовують, чи є зв'язок між запаленням серцевого м'яза і вакцинацією.

Це може бути просто збігом, що у деяких людей після вакцинації розвивається міокардит. Ймовірніше, це випадковість, тому що зараз дуже багато людей отримують вакцину,

– підкреслила експертка з інфекційних захворювань лікарні Бельв'ю в Нью-Йорку Селін Гундер.

На міокардит частіше скаржаться чоловіки, ніж жінки. У CDC зазначили, що більшість випадків протікають в легкій формі.

Тим часом у CDC оприлюднили рекомендації для лікарів і клініцистів із закликом спостерігати за симптомами хвороб серця у вакцинованих проти коронавірусу молодих людей.

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Джерело: Мінфін