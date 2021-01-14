Автослюсар з Москви під час новорічних свят звернувся за медичною допомогою двічі. В обох випадках у його задньому проході застряг гайковий ключ.

Працівник однієї з московських ремонтних майстерень вперше прийшов звернувся до медиків наприкінці грудня. Про це повідомляє Baza.

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Він повідомив, що в ньому застряг гайковий ключ. Медики вирішили не ставити запитань, але чоловік запевнив, що це робоча травма і впав він на металевий інструмент випадково. Після цього лікарі вправно вийняли з пацієнта чужорідний предмет, який постраждалий забрав з собою.

Під час новорічних свят пацієнт повернувся в приймальне відділення і розповів, що у його задньому проході знову опинився той самий гайковий ключ.

Цього разу медики все ж вирішили дізнатися подробиці інциденту. Чоловік поділився, що коли випивав з колегами в рідному автосервісі, зав'язалася бійка. І під час цього хаосу до нього в задній прохід потрапив ключ.

Лікарі повторили вже знайому для чоловіка процедуру та вийняли інструмент. Гайковий ключ пацієнт знову забрав з собою, але впродовж тижня поки що не приходив.



Гайковий ключ у задньому проході пацієнта / Фото Baza