Вона нещодавно повернулася з Нігерії. Інфекцію зареєстрували 24 серпня 2021 року.
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Що відомо про недугу у жінки
Відомо, що під час перебування у країні жінка малярією не хворіла. Однак вона зауважувала укуси комарів. Клінічні ознаки, за даними спеціалістів, у жінки з'явились 20 серпня. Втім, за медичною допомогою вона звернулася лише 24 серпня.
Вона відчувала такі симптоми:
- загальну слабкість;
- головний біль;
- підвищення температури тіла до 38,5 градусів.
Малярія в Україні
За 2020 рік та поточний період 2021 року в Харківській області зареєстрували 9 завізних випадків малярії.
На жаль, 2 людей померли. Вони були мешканцями Харкова, які перебували в країнах Африканського континенту та не проводили індивідуальну хімієпрофілактику.
Що відомо про малярію
Малярія – інфекційна хвороба, яка найбільш поширена в країнах із тропічним кліматом. Вона протікає із загальним нездужанням, нападами ознобу, підвищенням температури тіла, порушеннями різних органів та систем організму.
Зазвичай симптоми з'являються через 10 – 15 днів після укусу інфікованого комара.
Ранні прояви малярії часто схожі з першими ознаками інших захворювань:
- лихоманка;
- головний біль;
- сильне потовиділення;
- слабкість – можуть проявлятися слабко, що ускладнює виявлення малярії.
Чому малярія така небезпечна / Інфографіка 24 каналу