Вона нещодавно повернулася з Нігерії. Інфекцію зареєстрували 24 серпня 2021 року.

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Що відомо про недугу у жінки

Відомо, що під час перебування у країні жінка малярією не хворіла. Однак вона зауважувала укуси комарів. Клінічні ознаки, за даними спеціалістів, у жінки з'явились 20 серпня. Втім, за медичною допомогою вона звернулася лише 24 серпня.

Вона відчувала такі симптоми:

загальну слабкість;

головний біль;

підвищення температури тіла до 38,5 градусів.

Малярія в Україні

За 2020 рік та поточний період 2021 року в Харківській області зареєстрували 9 завізних випадків малярії.

На жаль, 2 людей померли. Вони були мешканцями Харкова, які перебували в країнах Африканського континенту та не проводили індивідуальну хімієпрофілактику.

Що відомо про малярію

Малярія – інфекційна хвороба, яка найбільш поширена в країнах із тропічним кліматом. Вона протікає із загальним нездужанням, нападами ознобу, підвищенням температури тіла, порушеннями різних органів та систем організму.

Зазвичай симптоми з'являються через 10 – 15 днів після укусу інфікованого комара.

Малярія – симптоми Ранні прояви малярії часто схожі з першими ознаками інших захворювань: лихоманка;

головний біль;

сильне потовиділення;

слабкість – можуть проявлятися слабко, що ускладнює виявлення малярії.