Ебола у Кот д'Івуар

Інфікування виявили у місті Абіджан, що на півдні Кот-д'Івуару. Відомо, що 18-річна пацієнтка прибула з Гвінеї 12 серпня.

Раніше У Гвінеї закінчився другий спалах Еболи

Хоча раніше повідомляли, що спалах вірусу там завершився ще 20 червня 2021 року. Від недуги тоді померли 12 людей.

Наявність захворювання у Абіджані, викликаного вірусом Ебола, виявили в Інституті Пастера під час дослідження зразків пацієнта. Після того, як у дівчини піднялася температура, її госпіталізували. Зараз вона проходить лікування.

ВООЗ не знайшла зв'язку зі спалахом в Гвінеї

Разом з тим, у ВООЗ зазначили, що це поодинокий випадок. Немає жодних ознак того, що інфікування пов'язане з попереднім спалахом Еболи у Гвінеї.

Зараз у відомстві мають намір надати підтримку уряду Кот-д'Івуару. Організація направить в західноафриканську республіку групу експертів, щоб допомогти відстежити контакти і забезпечити лікування зараженої.

Також експерти працюють над закупівлею вакцини проти Еболи з Гвінеї. Щеплення зможуть отримати люди, які перебувають у зоні ризику.

Що відомо про хворобу, яку спричиняє вірус Еболи?