Випадок зараження Еболою зафіксували у Кот-д'Івуар: таке трапилось вперше за 27 років
Джерело:ВООЗ
У республіці Кот-д’Івуар зафіксували випадок зараження лихоманкою Ебола. Це трапилось вперше за 27 років.
Ебола у Кот д'Івуар
Інфікування виявили у місті Абіджан, що на півдні Кот-д'Івуару. Відомо, що 18-річна пацієнтка прибула з Гвінеї 12 серпня.
Раніше У Гвінеї закінчився другий спалах Еболи
Хоча раніше повідомляли, що спалах вірусу там завершився ще 20 червня 2021 року. Від недуги тоді померли 12 людей.
Наявність захворювання у Абіджані, викликаного вірусом Ебола, виявили в Інституті Пастера під час дослідження зразків пацієнта. Після того, як у дівчини піднялася температура, її госпіталізували. Зараз вона проходить лікування.
ВООЗ не знайшла зв'язку зі спалахом в Гвінеї
Разом з тим, у ВООЗ зазначили, що це поодинокий випадок. Немає жодних ознак того, що інфікування пов'язане з попереднім спалахом Еболи у Гвінеї.
Зараз у відомстві мають намір надати підтримку уряду Кот-д'Івуару. Організація направить в західноафриканську республіку групу експертів, щоб допомогти відстежити контакти і забезпечити лікування зараженої.
Також експерти працюють над закупівлею вакцини проти Еболи з Гвінеї. Щеплення зможуть отримати люди, які перебувають у зоні ризику.
Що відомо про хворобу, яку спричиняє вірус Еболи?
- Це гостра вірусна висококонтагіозна хвороба. Вона характеризується тяжким перебігом, високою летальністю та інтоксикацією. Вражаються кровоносні судини багатьох органів. Вірус належить до тих, що дуже швидко поширюються. Дуже часто закінчується летальним результатом.
- Вірусне захворювання передається через контакт з інфікованими тваринами – кажанами, дикими антилопами, мавпами тощо.
- Серед людей вона поширюється через безпосередній контакт з інфікованою кров'ю, іншими рідинами хворого, а також через контакт з поверхнями та матеріалами (наприклад, постільними речами, одягом), що забруднені такими рідинами.
- Спалахи лихоманки Еболи раніше фіксували у Демократичній Республіці Конго, Гані, Гвінеї, Ліберії, Малі, Сьєрра-Леоні, Нігерії, Сенегалі та інших країнах.