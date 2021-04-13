В Україні практично зупинилися виплати компенсацій медикам, які дістали інвалідність після коронавірусної інфекції. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

Михайло Радуцький наголосив, що на початку квітня допомогу від держави отримали лише десять осіб.

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Голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації також зазначив, що станом на 1 квітня 2021 року страхові виплати у розмірі 132 мільйони гривень отримали 83 родини.

А от виплати медикам, які перехворіли на коронавірус та стали інвалідами, практично зупинились. За два місяці компенсацію від держави отримали вісім людей, станом на початок квітня – десять,

– сказав він.

За його словами, у МОЗ повинні розробити документи, які зможуть розблокувати страхові виплати. Радуцький вважає, щоб вийти з такої ситуації, можна створити окрему структуру, яка опікуватиметься питаннями виплат, або зробити так, щоб цим опікувалась місцева влада.

"Забрати функції у Фонду соцстрахування і МОЗ щодо страхових виплат медикам та створити окрему структуру, яка б займалась цим питанням більш ефективно", – додав він.