На відео видно, як працівниця центру вакцинації спершу і справді наповнює шприц вакциною проти коронавірусу. Однак потім – виприскує її в серветку.
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Далі – ще цікавіше. Вона удає, наче насправді щеплює двох людей.
Навіщо вона це зробила
Несправжнє щеплення медсестра зробила на прохання двох активістів-антивакцинаторів. Так вони мали б змогу отримати COVID-сертифікат. У країні він потрібен, щоб відвідувати громадські заклади.
Медсестру заарештували
Тепер правоохоронці арештували 58-річну медсестру. Її звинуватили не лише у підробці документів, а також і у розкраданні майна.
Під приціл поліції потрапила і пара антивакцинаторів, яким вона нібито зробила "щеплення".
Дивіться відео фейкової вакцинації:
Схожі випадки в країні – не вперше
- Це не перший випадок у країні за останні дні, коли поліція Італії викривала медиків на "фейкових" COVID-щепленнях.
- Так, 12 січня правоохоронці в місті Анкона регіону Марке арештували медсестру, яка підробила вакцинацію не менш як 45 людям.
- А у грудні 2021 року в тій же лікарні в Палермо, де працювала арештована медсестра, викрили іншого медпрацівника, який допоміг оформити сертифікати про COVID-вакцинацію кільком десяткам людей.
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Коронавірус в Італії
- В Італії активно поширюється штам коронавірусу Омікрон. Саме він і став причиною зростання кількості інфікованих коронавірусом.
- Станом на 16 січня понад 8,7 мільйона італійців хворіли чи хворіють на COVID-19. З них – 141 тисяча, на жаль, померли.
- Водночас понад 76% людей повністю вакцинувалися.