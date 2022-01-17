На відео видно, як працівниця центру вакцинації спершу і справді наповнює шприц вакциною проти коронавірусу. Однак потім – виприскує її в серветку.

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Далі – ще цікавіше. Вона удає, наче насправді щеплює двох людей.

Навіщо вона це зробила

Несправжнє щеплення медсестра зробила на прохання двох активістів-антивакцинаторів. Так вони мали б змогу отримати COVID-сертифікат. У країні він потрібен, щоб відвідувати громадські заклади.

Увага! З 10 січня в Італії COVID-сертифікат став обов'язковим для відвідування більшості громадських місць.

Медсестру заарештували

Тепер правоохоронці арештували 58-річну медсестру. Її звинуватили не лише у підробці документів, а також і у розкраданні майна.

Під приціл поліції потрапила і пара антивакцинаторів, яким вона нібито зробила "щеплення".

Довідка. В Італії антивакцинатори платять часом до 300 євро для фейкового щеплення проти коронавірусу, щоб мати змогу отримати "зелену перепустку".

Дивіться відео фейкової вакцинації:

Схожі випадки в країні – не вперше

Це не перший випадок у країні за останні дні, коли поліція Італії викривала медиків на "фейкових" COVID-щепленнях.

Так, 12 січня правоохоронці в місті Анкона регіону Марке арештували медсестру, яка підробила вакцинацію не менш як 45 людям.

А у грудні 2021 року в тій же лікарні в Палермо, де працювала арештована медсестра, викрили іншого медпрацівника, який допоміг оформити сертифікати про COVID-вакцинацію кільком десяткам людей.

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