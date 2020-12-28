У Британії випробовують препарат, який може надати миттєвий імунітет проти коронавірусу. Він складається з антитіл.

UCLH та AstraZeneca розробили ліки, які складаються з комбінації антитіл тривалої дії AZD7442. Вчені вважають, що він може забезпечити імунітет на період 6 – 12 місяців, повідомляє Guardian.

До теми Відкрили новий клас антибіотиків, ефективний проти стійких бактерій

Замість антитіл, які виробляє організм у відповідь на інфекцію, AZD7442 використовує моноклональні антитіла, які створили в лабораторії.

Якщо препарат схвалять, його почнуть прописувати людям, які контактували з хворими впродовж останніх 8 днів.

Якщо ми зможемо довести, що ця терапія працює і захищає людей, схильних до вірусу, від розвитку COVID-19, це буде відмінне доповнення до арсеналу озброєння, яке розробляють для боротьби з цим страшним вірусом,

– розповіла вірусологиня та авторка дослідження Кетрін Хуліхан.

Як проводять дослідження

Тестування ліків проводять у компанії UCLH, низці лікарень Британії та в сотні клініках по всьому світу.

Нині експериментальний препарат ввели 10 добровольцям. Більшість з них – медики та студенти.

Якщо усі випробування пройдуть успішно, використання препарату може початися в березні або квітні 2021 року.