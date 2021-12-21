Результати будуть опубліковані 20 грудня 2021 року в журналі. Але провал роботи доводить життєздатність моделі дистанційного дослідження, в якій потенційні аритмічні побічні ефекти ліків надійно та ефективно відстежуються.

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Робота також вказує на те, що віддалені дослідження можуть розширити клінічний аналіз на ширші групи, що значно скорочує час та витрати, які добровольці витрачають на поїздки.

Повністю дистанційне дослідження розробили навесні 2020 року, під час першої хвилі COVID-19. Дослідники хотіли дізнатися, чи можуть недорогі препарати гідроксихлорохін та азитроміцин прискорити одужання пацієнтів, які мали позитивний результат тесту коронавірус та лікувалися вдома.

При цьому науковці з обережністю ставилися до здатності препаратів викликати порушення серцевого ритму, що називається подовженим інтервалом QT. Якщо не вилікувати цей стан, він може спричинити зупинку серця.

Від учасників потрібні були щоденні електрокардіограми (ЕКГ), але побоювання з приводу COVID-19 не дозволяли людям приходити до клініки для тестувань.

Як проходило віддалене дослідження:

З 15 квітня 2020 року пацієнти з COVID-19 у п'яти системах охорони здоров'я США розпочали реєстрацію у випробуваннях віддалено за допомогою захищеної відеоконференції.

Абітурієнтам відправили комплект з запасом на 16 днів. Самостійно можна було виконати мазок з носа та отримати життєво важливі показники, такі як температура та рівень кисню в крові.

Також у комплекті був портативний пристрій для моніторингу ритму й передачі цифрових ЕКГ дослідницькій групі в режимі реального часу.

Спочатку всіх учасників вчили, як використовувати пристрій та як завантажити відповідний додаток для смартфона. Вони могли передавати ЕКГ на місце дослідження кожного дня, щоб гарантувати, що інтервал QT не збільшується,

– пояснив доктор Крістін Джонстон, головний дослідник судового процесу та ад'юнкт-професор медицини UW.

Близько 218 пацієнтів, які були включені в дослідження, розпочали прийом досліджуваного препарату та передавали дані ЕКГ.

До того, як випробування було припинено через відсутність позитивного ефекту від препарату, співробітники клініки Мейо обробляли щоденні цифрові дані ЕКГ. Усі показання надсилалися координаторам випробувань та клініцистам на розгляд, як правило, впродовж години.

Учасників, у яких інтервал QT був вищим за вихідний, негайно попросили зробити ще одну ЕКГ. Якщо цей тест підтверджував результати, прийом ліків припинявся.

Побічні ефекти внаслідок прийому засобів

У 28 учасників спостерігалося подовження QT. Двом людям з цієї причини скасували прийом препаратів. Про смертельні наслідки не повідомлялося.

Але, що ще важливіше, 85% учасників слідували протоколу випробування та здавали по одній ЕКГ на день протягом перших 14 днів. Це дозволяє припустити, що дистанційний самоконтроль аритмії можливий. До COVID-19 не було прецедентів віддаленого моніторингу ЕКГ пацієнтів.

Прийом десяток ліків, у тому числі деякі від аритмій та раку, вимагають ретельного контролю серцевого ритму пацієнтів. У деяких випадках хворих поміщають в лікарню на перші 3 дні для проведення двох ЕКГ на день. Натомість віддалений моторинг дає змогу зекономити багато коштів.

Щоправда, дослідники відзначили два основні обмеження: відсутність цифрової грамотності серед літніх людей та можливість непорозуміння з учасниками, які не розмовляють англійською.