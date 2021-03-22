Компанія AstraZeneca та Оксфордський університет опублікували попередні результати третьої фази клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу у США. Загальна ефективність вакцини становить 79%, а для літніх людей від 65 років — 80%.

Водночас вакцина на 100% ефективна для запобігання важкому перебігу хвороби та госпіталізації.

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Деталі та результати випробувань

У досліджені брали участь 32 449 людей у США, частина з них отримувала вакцину, а частина – плацебо.

Коронавірус виявили загалом у 141 людини. Під час цього дослідження 2 дозу вакцини вводили через 4 тижні після першого щеплення.

Згідно з пресрелізом, учасники добре переносили введення вакцини, а незалежна комісія не виявила жодних проблем із безпечність вакцини.

Останні висновки підтверджують той факт, що вакцина AstraZeneca гарантує впевненість у захисті від хвороби дорослих будь-якого віку,

– заявила співголова головного дослідження Енн Фальсі – професорка медицини медичного факультету Університету Рочестера.

Приблизно 20% учасників експерименту мали вік 65 років і більше і приблизно 60% мали супутні захворювання, пов'язані з підвищеним ризиком прогресування тяжкого COVID-19 (наприклад, діабет, важке ожиріння або серцеві захворювання).

Важливо! Комісія не встановила підвищеного ризику утворення тромбозу серед 21 583 учасників, які отримали принаймні одну дозу вакцини.

Що цьому передувало

11 європейських країн призупинили використання вакцини AstraZeneca. Йшлося про ймовірні побічні ефекти, зокрема утворення тромбів.

Європейське агентство лікарських засобів провело розслідування та визнало вакцину AstraZeneca безпечною та ефективною.

Європа відновила застосування вакцини AstraZeneca.

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