Випробування завершені: AstraZeneca оголосила ефективність вакцини
Компанія AstraZeneca та Оксфордський університет опублікували попередні результати третьої фази клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу у США. Загальна ефективність вакцини становить 79%, а для літніх людей від 65 років — 80%.
Джерело:пресслужба AstraZeneca
Водночас вакцина на 100% ефективна для запобігання важкому перебігу хвороби та госпіталізації.
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Деталі та результати випробувань
У досліджені брали участь 32 449 людей у США, частина з них отримувала вакцину, а частина – плацебо.
Коронавірус виявили загалом у 141 людини. Під час цього дослідження 2 дозу вакцини вводили через 4 тижні після першого щеплення.
Згідно з пресрелізом, учасники добре переносили введення вакцини, а незалежна комісія не виявила жодних проблем із безпечність вакцини.
Останні висновки підтверджують той факт, що вакцина AstraZeneca гарантує впевненість у захисті від хвороби дорослих будь-якого віку,
– заявила співголова головного дослідження Енн Фальсі – професорка медицини медичного факультету Університету Рочестера.
Приблизно 20% учасників експерименту мали вік 65 років і більше і приблизно 60% мали супутні захворювання, пов'язані з підвищеним ризиком прогресування тяжкого COVID-19 (наприклад, діабет, важке ожиріння або серцеві захворювання).
Що цьому передувало
- 11 європейських країн призупинили використання вакцини AstraZeneca. Йшлося про ймовірні побічні ефекти, зокрема утворення тромбів.
- Європейське агентство лікарських засобів провело розслідування та визнало вакцину AstraZeneca безпечною та ефективною.
- Європа відновила застосування вакцини AstraZeneca.
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