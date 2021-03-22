Випробування завершені: AstraZeneca оголосила ефективність вакцини

Читать новость на русском

Джерело:

пресслужба AstraZeneca

Компанія AstraZeneca та Оксфордський університет опублікували попередні результати третьої фази клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу у США. Загальна ефективність вакцини становить 79%, а для літніх людей від 65 років — 80%.

Водночас вакцина на 100% ефективна для запобігання важкому перебігу хвороби та госпіталізації.

До теми Європа відновлює вакцинацію препаратом AstraZeneca

Деталі та результати випробувань

У досліджені брали участь 32 449 людей у США, частина з них отримувала вакцину, а частина – плацебо.

Коронавірус виявили загалом у 141 людини. Під час цього дослідження 2 дозу вакцини вводили через 4 тижні після першого щеплення.

Згідно з пресрелізом, учасники добре переносили введення вакцини, а незалежна комісія не виявила жодних проблем із безпечність вакцини.

Останні висновки підтверджують той факт, що вакцина AstraZeneca гарантує впевненість у захисті від хвороби дорослих будь-якого віку,
– заявила співголова головного дослідження Енн Фальсі – професорка медицини медичного факультету Університету Рочестера.

Приблизно 20% учасників експерименту мали вік 65 років і більше і приблизно 60% мали супутні захворювання, пов'язані з підвищеним ризиком прогресування тяжкого COVID-19 (наприклад, діабет, важке ожиріння або серцеві захворювання).

Важливо! Комісія не встановила підвищеного ризику утворення тромбозу серед 21 583 учасників, які отримали принаймні одну дозу вакцини.

Що цьому передувало

  • 11 європейських країн призупинили використання вакцини AstraZeneca. Йшлося про ймовірні побічні ефекти, зокрема утворення тромбів.
  • Європейське агентство лікарських засобів провело розслідування та визнало вакцину AstraZeneca безпечною та ефективною.
  • Європа відновила застосування вакцини AstraZeneca.

Цікаво У ВООЗ назвали вакцину, яка ефективна проти мутованих штамів коронавірусу