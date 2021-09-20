Інтелектуальна тканина не лише деактивує вірус SARS-COV-2, а й нейтралізує інші віруси в оболонці, зокрема вірус грипу і стійкі до антибіотиків бактерії. Маски призначені як для дорослих, так і для дітей.
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У компанії заявили, що ці засоби захисту виготовлені відповідно до європейського стандарту UNE-EN.
Дослідники змогли розробити інтелектуальні фільтри з функцією інактивації. На думку розробників, це "крок вперед" проти пандемії, оскільки звичайні маски "не володіють антимікробними властивостями й тільки запобігають потраплянню вірусу в дихальні шляхи".
Ми хотіли піти далі й розробити маску, яка також була здатна знищувати вірус, як тільки він вступає в контакт з тканиною. Ми також побачили, що наш фільтр ефективний проти мультирезистентних бактерій, які не можна знищити за допомогою антибіотиків,
– йдеться в повідомленні.
Тож маски допомагають одразу у двох напрямках:
- вони захищають здорових людей від зараження,
- не дають інфікованим людям виділяти багато більше активних вірусів, оскільки інактивують більшість мікроорганізмів, які виділяються під час дихання або під час розмови.
Розробники повідомили, що інноваційні маски надійдуть у продаж найближчими днями.