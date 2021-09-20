Інтелектуальна тканина не лише деактивує вірус SARS-COV-2, а й нейтралізує інші віруси в оболонці, зокрема вірус грипу і стійкі до антибіотиків бактерії. Маски призначені як для дорослих, так і для дітей.

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У компанії заявили, що ці засоби захисту виготовлені відповідно до європейського стандарту UNE-EN.

Дослідники змогли розробити інтелектуальні фільтри з функцією інактивації. На думку розробників, це "крок вперед" проти пандемії, оскільки звичайні маски "не володіють антимікробними властивостями й тільки запобігають потраплянню вірусу в дихальні шляхи".

Ми хотіли піти далі й розробити маску, яка також була здатна знищувати вірус, як тільки він вступає в контакт з тканиною. Ми також побачили, що наш фільтр ефективний проти мультирезистентних бактерій, які не можна знищити за допомогою антибіотиків,

– йдеться в повідомленні.

Тож маски допомагають одразу у двох напрямках:

вони захищають здорових людей від зараження,

не дають інфікованим людям виділяти багато більше активних вірусів, оскільки інактивують більшість мікроорганізмів, які виділяються під час дихання або під час розмови.

Розробники повідомили, що інноваційні маски надійдуть у продаж найближчими днями.