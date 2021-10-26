Віра у те, що коронавірус – це змова, підвищує ризик зараження та псує відносини з людьми

Опитування показало, що не менше 27% українців вважають коронавірус формою біологічної зброї. На думку авторів нового дослідження, головна небезпека міфів про пандемію в тому, що вони формують хибне почуття невразливості та негативно впливають на відносини з оточуючими.

Дослідження на людях, які вірять в теорії змови про коронавірус

У квітні 2020 року, коли країни почали масово вводити обмеження після оголошення пандемії, вчені з Університету Амстердама провели опитування сере 5,7 тисячі жителів Нідерландів з метою з'ясувати, наскільки люди схильні до теорій змови.

Також на тему: Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації

Респондентів запитали, чи вважають вони коронавірус біологічною зброєю чи всесвітньою змовою для обмеження прав і свобод громадян.

Через вісім місяців вчені знову опитали тих же респондентів про те, чи доводилося їм здавати ПЛР-тест і який результат вони отримали, а також про те, чи порушують вони обмежувальні заходи і як пандемія змінила їхнє життя.

Віра в теорії змови впливає на ризик зараження

Ковід-дисиденти очікувано частіше уникали дотримання заходів профілактики, крім того, у цій групі ризик зараження був вищим у порівнянні з тими, хто не дотримувався теорій змови. На думку вчених, такі люди з більшою ймовірністю не відмовляться від багатолюдної вечірки та нехтуватимуть масками та іншими заходами захисту від вірусу.

Псує відносини з людьми

Результати опитування також показали, що прихильники теорій змови найчастіше залишалися без роботи та постійного доходу, що, ймовірно, вказує на їх напружені стосунки з оточуючими, у тому числі колегами.

Навіть якщо теорія змови вкрай неправдоподібна з погляду логіки чи наукових даних, вона може серйозно впливати на відносини з людьми, емоції та поведінку,

– наголосили науковці.

В що вірять Українці

Згідно з соцопитуванням групи "Рейтинг", 71% українців впевнені в тому, що коронавірус є штучно створеним. У природне походження ковіду вірять 19%.

Серед тих, хто вважає вірус штучним, відносна більшість вірить у створення в результаті наукового експерименту (31%), як бактеріологічну зброю – 27%, з метою зменшення кількості населення – 40%. Ще 17% вірять в те, що він створений з метою створення економічної кризи, 16% – з метою заробітку на вакцині, 12% – задля контролю над людьми.