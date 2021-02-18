У Вірменії схвалили застосування вакцин проти коронавірусу компаній "Супутник V", AstraZeneca і Pfizer. Масова вакцинація у країні запланована на початок березня.

Міністр охорони здоров'я Вірменії Анаіт Аванесян повідомила, що професійна комісія схвалила застосування AstraZeneca, Pfizer і "Супутник V".

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Однак щодо вакцини компанії Pfizer є питання, пов'язані з температурним режимом, які необхідно забезпечити. Аванесян додала, що в першу чергу будуть робити щеплення людям, які входять у групу ризику.

"Це особи старше 65 років, медпрацівники, хронічні хворі, бенефіціарії і співробітники закритих установ та інші. На цей час діти в програму вакцинації не входять", – пояснила очільниця МОЗ.

"Супутник V" – перша офіційно зареєстрована вакцина проти коронавірусу. Проте препарат не пройшов найважливішої третьої стадії випробувань.

До слова, Угорщина вже почала вакцинувати населення "Супутником V". Препарат вводять людям старшим від 60 років. Однак в Україні позиція щодо російської вакцини проти COVID-19 – категорична. За словами глави МОЗ Максима Степанова, препарат не зареєструють в Україні, а президент Володимир Зеленський наголосив, що безпечність "Супутника V" ще ніким не доведена.

Чому російська вакцина викликає занепокоєння

Росія розгорнула велику інформаційну кампанію на користь своєї вакцини. Натомість "Супутник-V" досі не схвалений жодним міжнародним регулятором. Єдине, чим оперують росіяни – дослідження на The Lancet, яке повідомляє про 91,6% ефективності. Але важливо розуміти, що це дослідження писали вони. The Lancet – лише платформа для публікацій науковців.

Попереднє дослідження росіян вчені розкритикували через помітне копіювання даних в діаграмах. Натомість після останнього дослідження наукова спільнота помітила наступні речі:

Немає прозорості. Вчені не мають доступу до даних процесу розробки вакцини. Єдиною відповіддю, яку вони отримали на свої звернення було: "Департамент безпеки розгляне запити".

Вчені не мають доступу до даних процесу розробки вакцини. Єдиною відповіддю, яку вони отримали на свої звернення було: "Департамент безпеки розгляне запити". Непояснені смерті. Наразі зафіксували 4 смерті після вакцинації російським препаратом. Однак лише щодо 2 людей є всі деталі.

Наразі зафіксували 4 смерті після вакцинації російським препаратом. Однак лише щодо 2 людей є всі деталі. Розбіжності цифр щодо кількості учасників випробувань. У публікації на The Lancet зазначають різні дані. В одному місці учасників 21 977, а в іншому – 21 862.

У публікації на The Lancet зазначають різні дані. В одному місці учасників 21 977, а в іншому – 21 862. Незрозумілий розрахунок ефективності. У 15% учасників групи, яка приймала плацебо, з'явилися антитіла на 42 день випробувань. За даними видання, швидше за все, вони заразилися за цей час і перехворіли на COVID-19 без симптомів. Однак не зрозуміло, чи це врахували під час розрахунків.

У 15% учасників групи, яка приймала плацебо, з'явилися антитіла на 42 день випробувань. За даними видання, швидше за все, вони заразилися за цей час і перехворіли на COVID-19 без симптомів. Однак не зрозуміло, чи це врахували під час розрахунків. Плутанина з кількістю учасників. Число учасників "вакцинованої групи" значно більше під час проміжних випробувань, ніж в остаточному звіті, опублікованому на The Lancet.

Число учасників "вакцинованої групи" значно більше під час проміжних випробувань, ніж в остаточному звіті, опублікованому на The Lancet. Різні дані щодо кількості заражених. У публікації The Lancet постійно змінюється кількість людей, які заразилися COVID-19 попри вакцинацію "Супутником V".

У публікації The Lancet постійно змінюється кількість людей, які заразилися COVID-19 попри вакцинацію "Супутником V". Група плацебо була скомпрометована. Багато людей з групи, які отримували плацебо, зробили тест на антитіла. Після того, як не виявили у себе антитіл, вони зробили щеплення в лікарні. Через це група плацебо скоротилася майже вдвічі. І вчені з Інституту Гамалеїне змогли чітко встановити, хто саме з групи плацебо робив аналіз на антитіла й отримав щеплення в лікарні.

Багато людей з групи, які отримували плацебо, зробили тест на антитіла. Після того, як не виявили у себе антитіл, вони зробили щеплення в лікарні. Через це група плацебо скоротилася майже вдвічі. І вчені з Інституту Гамалеїне змогли чітко встановити, хто саме з групи плацебо робив аналіз на антитіла й отримав щеплення в лікарні. Різні симптоми погіршення стану організму. В останній публікації сказано, що серед вакцинованих було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом, а серед тих, хто отримував плацебо – 62 випадки. За словами розробників, жодних серйозних побічних ефектів не було. Однак повідомляють, що у 45 людей з групи, які отримували вакцину, і у 23 людей з групи плацебо було виявили різні симптоми погіршення загального стану організму, але подальші дослідження не виявили зв’язку з вакцинацією.

Інформація взята з Der Spiegel та BBC.

Чи можна вірити заявленим 92% ефективності?

"Якби робота велася не в Росії, то на основі опублікованих даних, я сказав би, що так. Але, на жаль, розробка та випробування проводилися в країні, яка за вказівкою "зверху" підробляла навіть допінг-проби своїх спортсменів на олімпіаді. Країні, яка відповідальна за масове поширення фейків і дезінформації. Країні, яка веде гібридну війну із сусідами. Країні, яка виробляє хімічну зброю і труїть нею своїх же громадян, неугодних правлячому режиму. Тому не можна виключати маніпуляції статистикою і підгонку даних під потрібний результат", – написав біофізик, доктор фізико-математичних наук і спеціаліст з молекулярної динаміки та дизайну ліків Семен Єсилевський.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу