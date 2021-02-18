Вірменія схвалила російську вакцину
У Вірменії схвалили застосування вакцин проти коронавірусу компаній "Супутник V", AstraZeneca і Pfizer. Масова вакцинація у країні запланована на початок березня.
Джерело:"Новини-Вірменія"
Міністр охорони здоров'я Вірменії Анаіт Аванесян повідомила, що професійна комісія схвалила застосування AstraZeneca, Pfizer і "Супутник V".
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Однак щодо вакцини компанії Pfizer є питання, пов'язані з температурним режимом, які необхідно забезпечити. Аванесян додала, що в першу чергу будуть робити щеплення людям, які входять у групу ризику.
"Це особи старше 65 років, медпрацівники, хронічні хворі, бенефіціарії і співробітники закритих установ та інші. На цей час діти в програму вакцинації не входять", – пояснила очільниця МОЗ.
До слова, Угорщина вже почала вакцинувати населення "Супутником V". Препарат вводять людям старшим від 60 років. Однак в Україні позиція щодо російської вакцини проти COVID-19 – категорична. За словами глави МОЗ Максима Степанова, препарат не зареєструють в Україні, а президент Володимир Зеленський наголосив, що безпечність "Супутника V" ще ніким не доведена.
Чому російська вакцина викликає занепокоєння
Росія розгорнула велику інформаційну кампанію на користь своєї вакцини. Натомість "Супутник-V" досі не схвалений жодним міжнародним регулятором. Єдине, чим оперують росіяни – дослідження на The Lancet, яке повідомляє про 91,6% ефективності. Але важливо розуміти, що це дослідження писали вони. The Lancet – лише платформа для публікацій науковців.
Попереднє дослідження росіян вчені розкритикували через помітне копіювання даних в діаграмах. Натомість після останнього дослідження наукова спільнота помітила наступні речі:
- Немає прозорості. Вчені не мають доступу до даних процесу розробки вакцини. Єдиною відповіддю, яку вони отримали на свої звернення було: "Департамент безпеки розгляне запити".
- Непояснені смерті. Наразі зафіксували 4 смерті після вакцинації російським препаратом. Однак лише щодо 2 людей є всі деталі.
- Розбіжності цифр щодо кількості учасників випробувань. У публікації на The Lancet зазначають різні дані. В одному місці учасників 21 977, а в іншому – 21 862.
- Незрозумілий розрахунок ефективності. У 15% учасників групи, яка приймала плацебо, з'явилися антитіла на 42 день випробувань. За даними видання, швидше за все, вони заразилися за цей час і перехворіли на COVID-19 без симптомів. Однак не зрозуміло, чи це врахували під час розрахунків.
- Плутанина з кількістю учасників. Число учасників "вакцинованої групи" значно більше під час проміжних випробувань, ніж в остаточному звіті, опублікованому на The Lancet.
- Різні дані щодо кількості заражених. У публікації The Lancet постійно змінюється кількість людей, які заразилися COVID-19 попри вакцинацію "Супутником V".
- Група плацебо була скомпрометована. Багато людей з групи, які отримували плацебо, зробили тест на антитіла. Після того, як не виявили у себе антитіл, вони зробили щеплення в лікарні. Через це група плацебо скоротилася майже вдвічі. І вчені з Інституту Гамалеїне змогли чітко встановити, хто саме з групи плацебо робив аналіз на антитіла й отримав щеплення в лікарні.
- Різні симптоми погіршення стану організму. В останній публікації сказано, що серед вакцинованих було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом, а серед тих, хто отримував плацебо – 62 випадки. За словами розробників, жодних серйозних побічних ефектів не було. Однак повідомляють, що у 45 людей з групи, які отримували вакцину, і у 23 людей з групи плацебо було виявили різні симптоми погіршення загального стану організму, але подальші дослідження не виявили зв’язку з вакцинацією.
Інформація взята з Der Spiegel та BBC.
Чи можна вірити заявленим 92% ефективності?
"Якби робота велася не в Росії, то на основі опублікованих даних, я сказав би, що так. Але, на жаль, розробка та випробування проводилися в країні, яка за вказівкою "зверху" підробляла навіть допінг-проби своїх спортсменів на олімпіаді. Країні, яка відповідальна за масове поширення фейків і дезінформації. Країні, яка веде гібридну війну із сусідами. Країні, яка виробляє хімічну зброю і труїть нею своїх же громадян, неугодних правлячому режиму. Тому не можна виключати маніпуляції статистикою і підгонку даних під потрібний результат", – написав біофізик, доктор фізико-математичних наук і спеціаліст з молекулярної динаміки та дизайну ліків Семен Єсилевський.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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