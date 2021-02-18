Вірменія схвалила російську вакцину

Джерело:"Новини-Вірменія"
У Вірменії схвалили застосування вакцин проти коронавірусу компаній "Супутник V", AstraZeneca і Pfizer. Масова вакцинація у країні запланована на початок березня.
Міністр охорони здоров'я Вірменії Анаіт Аванесян повідомила, що професійна комісія схвалила застосування AstraZeneca, Pfizer і "Супутник V".
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Однак щодо вакцини компанії Pfizer є питання, пов'язані з температурним режимом, які необхідно забезпечити. Аванесян додала, що в першу чергу будуть робити щеплення людям, які входять у групу ризику.
"Це особи старше 65 років, медпрацівники, хронічні хворі, бенефіціарії і співробітники закритих установ та інші. На цей час діти в програму вакцинації не входять", – пояснила очільниця МОЗ."Супутник V" – перша офіційно зареєстрована вакцина проти коронавірусу. Проте препарат не пройшов найважливішої третьої стадії випробувань.
До слова, Угорщина вже почала вакцинувати населення "Супутником V". Препарат вводять людям старшим від 60 років. Однак в Україні позиція щодо російської вакцини проти COVID-19 – категорична. За словами глави МОЗ Максима Степанова, препарат не зареєструють в Україні, а президент Володимир Зеленський наголосив, що безпечність "Супутника V" ще ніким не доведена.
Росія розгорнула велику інформаційну кампанію на користь своєї вакцини. Натомість "Супутник-V" досі не схвалений жодним міжнародним регулятором. Єдине, чим оперують росіяни – дослідження на The Lancet, яке повідомляє про 91,6% ефективності. Але важливо розуміти, що це дослідження писали вони. The Lancet – лише платформа для публікацій науковців.
Попереднє дослідження росіян вчені розкритикували через помітне копіювання даних в діаграмах. Натомість після останнього дослідження наукова спільнота помітила наступні речі:
"Якби робота велася не в Росії, то на основі опублікованих даних, я сказав би, що так. Але, на жаль, розробка та випробування проводилися в країні, яка за вказівкою "зверху" підробляла навіть допінг-проби своїх спортсменів на олімпіаді. Країні, яка відповідальна за масове поширення фейків і дезінформації. Країні, яка веде гібридну війну із сусідами. Країні, яка виробляє хімічну зброю і труїть нею своїх же громадян, неугодних правлячому режиму. Тому не можна виключати маніпуляції статистикою і підгонку даних під потрібний результат", – написав біофізик, доктор фізико-математичних наук і спеціаліст з молекулярної динаміки та дизайну ліків Семен Єсилевський.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу