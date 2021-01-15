У ЗМІ з'явилася інформація, що в Офісі Президента не задоволені темпами й успіхами переговорного процесу Максима Степанова стосовно закупівлі вакцин проти коронавірусу в Україну.

Pfizer і Moderna 8 місяців чекали запитів від МОЗ України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформоване джерело.

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Pfizer і Moderna 8 місяців чекали якихось запитів від МОЗ. Як так вийшло, що інші навіть менш багаті країни зуміли домовитися з ними, а ми не змогли? Це питання. З AstraZeneka є інша проблема: їх представництво в Україні належить росіянам, це ускладнює переговори через політичну складову,

– розповів журналістам РБК співрозмовник.

Тому в процес пошуків вакцини активно включився Офіс Президента. Також переговори долучили вести всім послам.

Джерело додало, що є надія на те, що з Україною поділиться ЄС, як Румунія поділилась препаратами з Молдовою.

Профільна заступниця голови Офісу президента Юлія Соколовська підтвердила журналістам, що питанням постачання вакцини в Україну займаються на різних рівнях, в тому числі й в ОП. Переговори велися з президентами Франції, Литви та Португалії.

Враховуючи актуальність і гарячу ситуацію в Україні та світі із закупівлею і вакцинацією населення, а також підвищеним попитом та увагою до цієї проблематики президент України як глава держави звертається до лідерів європейських держав для прискорення надання якісної, затвердженої у західних партнерів вакцини,

– розповіла вона.

Затримка вакцинації в Україні: що відомо

Станом на січень 2021 року Україна підписала угоду лише з одним постачальником вакцин – китайською компанією Sinovac. Держава планує закупити 5 мільйонів доз препарату. Але якщо ефективність цього препарату виявиться нижчою, ніж 70%, то Україна розірве угоду.

Головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко розповів, що шанси появи вакцини від Pfizer та BioNTech на українському ринку – нульові. Кількість вакцин обмежена, а у самої компанії все розкуплено задовго наперед.

Голова держпідприємства "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов раніше розповів, що ще з весни 2020 року МОЗ повинно було підписати принаймні 4 – 5 угод із кількома виробниками, які тоді ще розробляли вакцини за різними технологіями. І, якби не зволікання МОЗ, нині Україна могла б мати вже 2 контракти про закупівлю 2 різних вакцин.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не вважає, що Україна пасе задніх й називає заяви критиків "маніпуляцією".

Перший етап вакцинації в країні повинен розпочатися у лютому 2021 року. Препаратами, які країна отримає у рамках програми COVAX.

Тим часом видання The Economist прогнозує, що Україна, як країни Африки, не матиме ринкового доступу до вакцини до 2022 – 2023 року.



Доступ країн до вакцинації / Інфографіка The Economist