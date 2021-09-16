Ефективність вакцини знижується з часом

Випробування показало більшу кількість випадків інфікування серед людей, які завершили вакцинацію приблизно 13 місяців тому, в порівнянні з тими, хто був імунізований 8 місяців тому.

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Деталі дослідження

У своєму аналізі Moderna порівняла ефективність вакцини у більш ніж 14 000 добровольців, вакцинованих в період з липня по жовтень 2020 року.

За 2 місяці спостереження (період з липня по серпень) дослідники виявили 88 випадків COVID-19 серед тих, хто отримав два щеплення пізніше, в порівнянні зі 162 випадками серед тих, хто був вакцинований минулого року.

Суміжні фактори, які знижують імунітет

Дослідники наголосили, що це тільки одна оцінка, але враховуючи осінньо-зимовий період, очікуваний вплив ослаблення імунітету складе 600 тисяч додаткових випадків COVID-19.

Нагадаємо, що 1 вересня Moderna подала заявку в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США з проханням про дозвіл на ревакцинацію.

До слова, раніше американські вчені уже заявляли, що відтоді, як штам коронавірусу Дельта став домінантним, ефективність вакцин проти коронавірусу виробництва Pfizer і Moderna впала з 91% до 66%.

Pfizer i Moderna формують різну кількість антитіл

Джерело: Medical Xpress

Щеплення вакциною Moderna сформувало більше антитіл проти коронавірусу, ніж вакцина від Pfizer/BioNTech. Вчені дослідили, чи означає це, що препарат від Moderna є ефективнішим.

Вчені виявили, що концентрація антитіл після щеплення Pfizer була меншою, ніж після щеплення Moderna (45,9 мікрограма у мілілітрі проти 68,5 відповідно). Втім, є також Т-клітинний імунітет, який грає не менш важливу роль у захисті проти COVID-19.

Важливо! Вакцини обох виробників все ще більше ніж на 90% захищають від важкого перебігу COVID-19 та смерті.

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