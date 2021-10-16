Виробники можуть завезти безпрецедентну кількість вакцин проти грипу в Україну, – Ляшко
Джерело:"Радіо Свобода"
Віктор Ляшко заявив, що виробники вакцини проти грипу можуть завезти безпрецедентну кількість препаратів в Україну. За його словами, саме над цим зараз працюють у МОЗ.
Про це міністр охорони здоров'я повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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"У нас є національна технічна група експертів з імунопрофілактики, яка розглядає такі питання й рекомендує вакцинуватися і проти грипу, і проти коронавірусної хвороби в цьому епідсезоні", – сказав він.
МОЗ провело певну підготовчу роботу і виробники вакцини проти грипу можуть завезти безпрецедентну кількість вакцин на територію нашої держави,
– наголосив посадовець.
За його словами, очікується велика кількість препаратів, яку поки до України не завозили. Водночас глава МОЗ зауважив, що домовленості про поставки ще не закриті: "Хай спочатку завезуть, бо можуть пообіцяти, а не завезти".
Грип витіснили з циркуляції
Віктор Ляшко додав, що, за дослідженнями, проведеними в інших країнах, під час епідемії коронавірусної хвороби грип був витіснений із циркуляції.
І на це ряд факторів впливало. Карантинні обмеження, які застосовуються проти крапельної, аерозольної групи, а саме дистанція, маски, дезінфекція й антисептична обробка рук. Це все впливає, й на стримування епідемії грипу,
– пояснив міністр.