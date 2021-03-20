В Україні виробників вакцин проти коронавірусу, які беруть участь в програмі COVAX, позбавили відповідальності за можливі побічні ефекти після щеплення. Очільник МОЗ України Максим Степанов прокоментував це рішення.

Так, за словами глави МОЗ, відповідальність за непередбачувані наслідки вакцинації від COVID-19 відтепер лежатиме на державі в особі уряду, а не на виробниках.

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Була відповідальність на іноземній компанії – виробнику. Ми звільняємо їх і беремо на себе – на державу Україна, в особі уряду — відповідальність щодо непередбачуваних наслідків від вакцинації. Це, перш за все, стосується компенсації заподіяної шкоди. Це вимога виробників, це той шлях, яким ми йшли. Для всіх країн, які хочуть мати доступ до певних вакцин, в першу чергу йде мова про мРНК вакцини. І тому ми прийняли ці зміни,

– пояснив міністр.

За його словами, такі зміни ухвалювались урядами багатьох країн. Відповідальність буде залежати від можливої заподіяної шкоди у зв’язку з настанням непередбачуваних наслідків вакцинації.

"Якщо раптом настануть непередбачувані наслідки вакцинації, і щось з людиною трапиться через певний період, що призведе до інвалідизації, ще якихось речей – держава бере на себе окрім лікування зобов’язання компенсувати всі ці витрати, зрозуміло, в повному обсязі", – сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, Україна має отримати в межах глобальної ініціативи COVAX 8 млн доз вакцини. Поставка першої партії вакцини Pfizer у кількості 117 тисяч доз мала надійти ще в середині лютого.

Верховна Рада 19 березня в цілому прийняла законопроєкт № 5247, "за" проголосували 236 депутатів, попередньо його зареєстрували за ініціативною прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 16 березня. Закон діятиме впродовж 4 років з дня опублікування.