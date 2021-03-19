Виробників COVID- вакцин звільнили від відповідальності: умова, щоб отримати вакцини
В Україні виробників вакцин проти коронавірусу позбавили відповідальності за можливі побічні ефекти після щеплення. Це вимога усім країнам, які беруть участь в програмі COVAX.
Джерело:24 канал
Рада проголосувала за законопроєкт
Верховна Рада 19 березня в цілому прийняла законопроєкт № 5247, "за" проголосували 236 депутатів, попередньо його зареєстрували за ініціативною прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 16 березня.
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У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про зміни до статті 9 щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів закону "Про лікарські засоби".
Що відомо про механізм COVAX
Україна має отримати в межах глобальної ініціативи COVAX 8 млн доз вакцини. Поставка першої партії вакцини Pfizer у кількості 117 тисяч доз мала надійти ще в середині лютого.
Які обов'язки бере на себе МОЗ
- Після реєстрації державою вакцин для профілактики коронавірусу під зобов'язання для екстреного медичного застосування МОЗ може взяти на себе обов'язки від імені України щодо цих препаратів.
- А значить, матиме право у тому числі звільняти виробника, його працівників, медпрацівників та інших людей, залучених до вакцинації від відповідальності за будь-які її наслідки.
Скриншот пояснювальної записки / Фото 24 канал
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