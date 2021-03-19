В Україні виробників вакцин проти коронавірусу позбавили відповідальності за можливі побічні ефекти після щеплення. Це вимога усім країнам, які беруть участь в програмі COVAX.

Рада проголосувала за законопроєкт

Верховна Рада 19 березня в цілому прийняла законопроєкт № 5247, "за" проголосували 236 депутатів, попередньо його зареєстрували за ініціативною прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 16 березня.

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У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про зміни до статті 9 щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів закону "Про лікарські засоби".

Зверніть увагу! Закон діятиме впродовж 4 років з дня опублікування.

Що відомо про механізм COVAX

Україна має отримати в межах глобальної ініціативи COVAX 8 млн доз вакцини. Поставка першої партії вакцини Pfizer у кількості 117 тисяч доз мала надійти ще в середині лютого.